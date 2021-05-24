綠置居2021｜綠表抽居屋成人生勝利組？即睇居屋綠白表競爭差幾遠

撰文： 數因斯坦 最後更新日期： 2021-05-24 13:00

房委會綠置居計劃的黃大仙啟鑽苑接受申請，申請公屋，然後取得綠表資格抽居屋或綠置居的「人生勝利方程式」再度引起網民熱議。到底白表和綠表在申請資助房屋方面競爭程度差幾遠？

先睇歷年居屋申請人數▼▼▼

綠置居2021開始接受申請，包括鑽石山站上蓋的啟鑽苑2112伙單位，青衣青富苑、柴灣蝶翠苑的523伙貨尾單位，以及大約800個租置單位，總數達3400個單位。

過去三期綠置居，每期有1.62萬至4.8萬人申請，若只計算申請人與推出單位數量，相當於13至19人爭一個單位，涉及約7000個單位。

不過與居屋相比，綠置居申請人數較少。過去3年居屋申請人數均超過20萬，2019年更有30.9萬人申請，涉及單位分布於將軍澳、沙田、洪水橋、觀塘等多個地區。

問題在於白表申請者人數急增，佔總申請人數逾85%，但獲分配單位數目卻只有四成至六成，比例與只佔總申請人數最多15%的綠表相若，導致白表中籤難度大增。原因之一，在於政府希望公屋住戶申請資助房屋，釋出更多公屋單位。

若以過去居屋申請人數與單位數目計算競爭比例，則是2014年差距最大，綠表每9名申請者有一人可買單位，白表則是144人才有一人可買單位。不過2020年政府將綠白表比例調整4:6後，競爭差距收窄，當年綠表每12人有一人可買單位，白表則是47人，但白表中籤機會仍然是比綠表難得多。