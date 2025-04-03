Ant Bank基金開戶送高達$8,888現金獎賞！限時所有基金$0認購費

股市波動，不少人開始將目光轉向基金產品，希望透過多元化投資組合分散風險和獲取穩定回報，但基金種類繁多，令人眼花撩亂，投資新手該怎樣選擇呢？Ant Bank螞蟻銀行（香港）推出投資基金限時免認購費*，最低認購HK$1即可入場。Ant Bank投資平台提供多種特色基金組合，當中貨幣市場基金不但風險低、認購門檻低，年化率更高達4.49厘^，十分適合新手以低成本小試牛刀，現時新開戶仲可享高達HK$8,888現金獎賞，即看如何最快1分鐘開戶兼拎盡獎賞！

^數據截至3月25日



基金是一種投資工具，由專業投資團隊制定投資組合，決定如何將資金投放在股票、債券、現金等產品。對比一般買賣股票，基金好處在於可分散投資風險，減低因個別證券表現而影響整體投資組合，同時為投資者賺取穩定收益。

對比一般買賣股票，基金好處在於可分散投資風險，減低因個別證券表現而影響整體投資組合，同時為投資者賺取穩定收益。（資料圖片/Getty Images）

主要基金收費：認購費、平台費 或有認購資金門檻

不過買賣基金涉及不同費用，或令不少投資初哥卻步。一般而言，投資者買入基金時需要支付認購費或交易費，例如一般傳統銀行會收取投資總額中1%至3%作為費用，而虛擬銀行收費則較低，但亦可高達1%。

而投資者持有基金時亦通常要支付管理費或平台費，費用按不同基金而定，另有部份銀行會以月費方式收費，比率高達基金結餘的0.8%，然而「小數怕長計」，這些費用其實不容小覷！

另外要考慮的是認購資金門檻，傳統銀行的基金認購門檻通常是HK$100至HK$1,000以上，虛擬銀行則一般要求至少HK$10至HK$100，亦要留意個別基金產品或會有較高資金要求。

Ant Bank所有基金限時免認購費 新手入場之選

但新手經驗和資金都不多，應該怎樣入場才好？Ant Bank基金投資平台現時推出限時認購費全免優惠，所有基金更低至$1即可認購，並涵蓋多種不同基金投資目標和熱門投資領域。只需經AlipayHK App進入Ant Bank小程式*，最快1分鐘可開立Ant Bank投資戶口#，十分適合新手以低成本入場賺取回報對抗通脹！

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4大類基金種類：股票基金、債券基金、混合型基金、貨幣市場基金

市面上的基金產品五花八門，常見的有股票基金、債券基金、混合型基金、貨幣市場基金4種，投資者可以按回報期望、風險承受程度等作出選擇。其中股票基金主要透過投資股票以獲取低估值公司的發展潛力；債券基金主要投資固定收益債券並以固定利息作為收益；而混合型基金，顧名思義即是透過投資股票、債券和現金等組合，目標是平衡收益與風險。

至於貨幣市場基金則主要短期投資在國債、存款證及定期等保守金融產品，特色是風險較低而回報穩健，認購金額門檻不高，近年愈來愈受投資者歡迎，亦是投資小白的入門首選。

Ant Bank貨幣市場基金 年化率高達4.49厘！

目前Ant Bank提供的貨幣市場基金，年化率高達4.49厘^（數據截至3月25日），亦不設認購門檻，更限時全免認購費，適合追求穩定回報！

Ant Bank基金投資平台上亦提供多種特色投資類別，包括黃金貴金屬基金、短期債券、科技或ESG等行業基金等。（資料圖片/Getty Images）

現時Ant Bank基金投資平台上亦提供多種特色投資類別，例如黃金貴金屬基金、短期債券、ESG行業基金、科技及人工智能基金等。亦可考慮投資不同地區和市場的基金，如美國、香港、內地、歐洲、新興市場、印度等。

Ant Bank開戶超過萬元現金獎賞！

現時在Ant Bank開戶或及存入新資金，更有機會獲得高達HK$18,888現金獎賞，包括「投資開戶升級現金獎賞」加碼獎賞。由即日起至2025年6月30日，成功通過AlipayHK App中的Ant Bank小程式*開立投資賬戶，即可參加現金獎賞活動，最高可獲HK$8,888現金獎賞。

現時Ant Bank更有開戶獎賞，全新客戶由即日起至2025年4月30日，經AlipayHK開通Ant Bank 賬戶，即有機會獲得高達HK$1,288現金獎賞，人人有份！

此外，由2025年3月17日至4月30日，於Ant Bank「餘額+」賬戶內存入HK$10,000或以上新資金並維持餘額在賬戶內30天，即可獲得「存款double up大抽獎」抽獎機會，有機會抽中HK$10,000現金獎賞！戶口結餘愈多，抽獎次數愈多，若結餘達HK$5萬可獲8次抽獎機會，結餘達HK$10萬可獲18次抽獎機會。抽獎結果會於2025年5月29日或之前公布。

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*投資服務為螞蟻銀行(香港)有限公司提供的產品，AlipayHK不涉及提供有關服務。投資涉及風險。詳情請瀏覽螞蟻銀行網頁。本資訊旨在提供予香港境內人士。此內容僅供參考之用，並不構成對任何投資產品或服務的銷售要約、邀請或招攬行為，亦不應視為任何投資建議或回報保證。若有需要，請諮詢獨立專業建議。

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