股票戶口邊間好？銀行vs證券行大比拼　揀得啱贏過99%投資者

【銀行vs券商股票戶口比較】網絡潮語「已經贏過99%的人」雖不是絕對的統計數值，但卻會為人帶來自信與愉快心情，而現實中所有人都有條件成為1%勝利者，秘訣就是要揀得啱，做人如是，投資決策更如是！環球股市在美國投下關稅核彈的當下，再加上人工智能（AI）技術一日千里，投資股票只能在保守策略與積極進取之間作出選擇？只要選對交易平台，Why not both？



股票戶口邊間好？目前市場上選擇繁多，有傳統大型銀行、傳統證券商，還有互聯網券商。所有投資機構都設有網上交易平台，要知道哪種股票戶口適合自己，一定要作出詳細比較，當中三大關鍵包括可交易時段、佣金等各樣服務收費，以至報價工具等等，每一項都是決定你能否成為投資市場1%勝利者的關鍵，以下將就各項關鍵要素作出大比併，助你選出最適合的股票交易平台。

1. 交易時段比併：5 x 24小時美股交易、多元交易類型 靈活部署投資策略

環球股票市場瞬息萬變，尤其是不同地區之間有時差，投資者除了把握交易時段內的市場機遇，更要緊貼開盤前後「非交易時段」的市況，觀察最新消息對股市影響，甚至超前部署。尤其是近日關稅戰升級，政策不確定性令市場持續波動，投資者一見有風吹草動就要即時行動，所以平台是否支援美股5 x 24小時全天候交易，已成為交易平台其中一項must item（必備項目）！

目前不少銀行和券商的股票戶口都提供港股限價單、競價限價單等盤前盤後交易，但只有少部份銀行或券商支援5 x 24小時美股交易，其中富途證券及滙豐就提供美股盤前、盤後，以至夜市時段全天候交易，讓用戶可緊貼企業動態、政策變動等突發事件。即使工作繁重無睱盯盤，最新的AI科技亦可幫到投資者，但暫時為互聯網券商應用較多。如富途將推出高度智能化的解決方案Al Algo Trading，為零售投資者提供低門檻、低成本的量化交易工具，來輔助有明確交易策略的投資者自動執行交易。

另外，投資平台提供的交易產品種類是否齊備亦十分重要，因為投資者可按照不同市況，靈活地採用不同投資工具，做好風險控制、爭取最大回報。一般而言，券商提供的投資產品種類會較銀行多，例如富途及耀才均有提供港美正股、基金、債券、月供股票、認購IPO、港股期權等等，能夠切合不同投資者、不同市況的需要。

掌握最新資訊後，行動亦要夠快。現時有部份券商提供貨幣基金產品，讓投資者賺取穩定收益之餘，亦可靈活調動資金快手入市，而當在尚未找到合適投資機會時，就可以利用這類產品讓資金持續增值。根據市場資料，以富途「現金寶Cash Plus」為例，平均收益達4.8%（截至2025年3月4日），持倉可隨時贖回且不會罰息，資金更可直接用於股票交易，完全可以靈活調配。

2. 股票戶口的佣金及服務收費比併：小心交易成本蠶食收益 富途港股一世免佣

揀選股票戶口另一樣要留意的是佣金及各項服務收費。有投資者會選用傳統銀行的證券戶口，因傳統銀行予人穩定可靠的形象，而且不少人本身已是銀行客戶，順利成章同時在銀行開設股票投資戶口。然而，銀行投資戶口服務收費通常較高，例如在本港大型銀行買賣港股交易佣金會按交易金額收取0.1%至0.25%佣金，單筆交易最低收費達HK$100，另外會收取託管費、存倉費或月費，每年可達HK$100或以上。

各樣服務費增加交易成本 恐明賺實蝕

換言之，如透過銀行股票戶口買入股票後僅是持有不動，一年下來還是要支付各種費用，而且持有股票的價值愈高，服務收費也可能會按比率上調。至於其他常見費用還有包括代收股息費，以及印花稅、交易費等官方徵費，通通都是交易成本，隨時蠶食投資收益，小數怕長計，甚至造成明賺實蝕的局面。

而傳統證券行的收費一般會較低，佣金收費可低至交易金額的0.1%。至於互聯網券商的性價比就更高，例如富途首創港股買賣「一世免佣」優惠去吸引客戶，該平台美股佣金每股亦低至US$0.0049佣金或單筆最低收費US$0.99，同樣比其他券商或銀行平一大截。不少投資者熱衷「短炒」，甚至會短時間內高頻率地交易以賺取差價，因此較交易平台的服務費極為重要，否則會大大影響回報率。

富途提供港股「一世免佣」，美股佣金低至單筆交易最低US$0.99，有助避免高昂收費蠶食投資回報，適合需要高頻交易的短炒投資者。（資料圖片/Getty Images）

3. 報價資訊比併：實時報價 收費、免費次數一覽

股票價格秒秒鐘在上落，必需實時掌握市況波動，目前大多數銀行和券商都會向投資者提供港股LV1即時報價，但未必是免費，有券商的報價月費高達HK$300以上，亦有銀行會為指定客戶提供港股每月免費報價限額，超過額度則需按次收費。

從比併結果可見，富途的報價功能較具優勢，免費提供港股、ETF和權證LV1，以及美股60檔LV2深度多項報價，購買行情卡的用戶可享港股高級全盤報價（SF），助用戶實時監測市場變化。除了報價訊息，富途的的「牛牛圈」互動平台，整合專家直播、散戶討論，讓投資者一App獲取多元資訊。另外，富途推出具問答功能的「牛牛AI」，基於AI大模型能力，快速整合個股值得關注的信息，並作出解讀，幫助提升投資決策效率及體驗。

富途「牛牛圈」互動平台，整合專家直播、散戶討論，讓投資者一App獲取多元資訊。（富途網站圖片）

總結：綜合考慮各因素 揀選最合適股票戶口

投資者在選擇投資平台及股票戶口時，除了考慮上述三項關鍵因素，亦十分重視投資平台安全性，傳統觀念會認為銀行會較更加安全可靠，而事實上， 無論是銀行還是持牌券商，所有符合牌照條件的機構，均會受「投資者賠償基金」保障，而持牌券商會將客戶的資金託管於大型銀行，以確保資金安全。至於機構資本規模方面，一些大型券商亦足以媲美銀行，例如富途客戶資產超過HK$7400億元、富途全球註冊用戶數超過2500萬。投資者在選擇適合的網上投資平台，需結合自身情況與投資策略，權衡利弊，方能做出明智決策。