建行(亞洲)分期貸款實際年利率低至1.5%　雙重現金回贈達$11,500

人生難免遇到突發情況，需要資金周轉來應付財務需要。現時市面上不同銀行和財務公司均有提供私人分期貸款產品，選擇時除了要全面比較各款產品的利率、還款期、手續費，也可留意不同機構提供的優惠及折扣，例如中國建設銀行（亞洲）（下稱「建行（亞洲）」）「好現金」私人分期貸款近期有多重優惠，實際年利率低至1.5%，兼送高達HK$11,500現金回贈，即變相為你節省利息支出！成功申請更可享豁免手續費，助你應付突如其來的資金需要，以至實現不同人生大計。



建行（亞洲）「好現金」私人分期貸款優惠，實際年利率低至1.5%，兼有高達HK$11,500現金回贈，成功申請更可享豁免手續費。（資料圖片/Getty Images）

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私人分期貸款，又稱私人貸款或分期貸款，是一種無抵押個人貸款產品，借款以固定年期和每月固定金額形式清還。市面私人貸款產品林林總總，宜因應自己實際需求，同時考慮利率、還款期、手續費、折扣優惠等不同因素作出選擇。

留意兩大利息計算方法

其中利率方面，一般會分為「月平息」及「實際年利率」兩種計算方法，當中「月平息」是將全期應繳利息平均分配至每個月計算；而「實際年利率」則是採用香港銀行公會指定方法，計及貸款利息、手續費及行政費等成本後所得出的參考年利率，建議大家在選擇貸款產品時，可同時比較上述兩種利率計算方法。

至於還款期方面，雖然選擇較長還款期數，可減輕每月還款壓力，但就可能會提高實際年利率，因此大家最好按自己入息和借款額等多作考慮。而手續費和折扣優惠則會直接影響最終利息成本，例如現時建行（亞洲）就推出高達HK$11,500現金回贈，即時為你節省利息開支。

雙重現金回贈高達HK$11,500

建行（亞洲）「好現金」私人貸款目前提供多項優惠，除了實際年利率低至1.5%*，更有雙重現金回贈優惠，包括「提取貸款優惠」，以借款HK$3,000,000和還款期24個月或以上的貸款為例，成功申請即獎HK$10,000現金回贈，即時「慳息」。

除此之外，現時經建行（亞洲）手機應用程式指定申請表提交申請，即可額外享有HK$1,500現金回贈，而經網上表格申請亦可享HK$500現金回贈（二選一），現金回贈合計高達HK$11,500！而「好現金」私人貸款提供長達60個月還款期選擇，成功申請更豁免手續費，理財周轉更具彈性。

「好現金」私人分期貸款還款期長達60個月，助你靈活理財實現人生大計。（資料圖片/Getty Images）

長達60個月還款期 靈活理財實現人生大計

貸款除了可應付不時之需，亦能助你實現各類人生大計，包括結婚、買車、裝修，以至創業等需要大筆資金的人生大計。以結婚為例，舉辦婚禮開支甚多，亦隨時要付全款或落大訂，選擇「好現金」私人分期貸款便可更靈活調動資金實現想像中的完美婚禮。假設貸款HK$400,000，分期24個月還款，就即享HK4,000現金回贈，每月平息低至0.26%（實際年利率6.04%），換言之每月還款金額只需HK$17,707。

若你有創業計劃，需要資金支持，也可考慮還款期長達60個月的「好現金」私人分期貸款，以貸款額HK$3,000,000為例，選擇60個月還款期，每月平息只需0.22%（實際年利率5.11%），更可享HK$10,000現金回贈，大大降低每月還款負擔，同時節省不少利息開支，自然可以快人一步實現夢想。

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註：*實際年利率1.50%只適用於「私人銀行」或「私人財富」客戶，並於環聯之信貸風險評級最新記錄為AA級別，貸款額HK$3,000,000，還款期6個月，並持有本行的有效港元儲蓄戶口/支票戶口作為還款戶口。



優惠受條款及細則約束



提示：借定唔借？還得到先好借！

