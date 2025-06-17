螞蟻國際獨立後首發可持續發展報告　科技服務覆蓋全球1億商戶

螞蟻集團重組後，獨立營運的螞蟻國際近日在香港動作頻頻。日前率先確認申請香港穩定幣牌照，昨日發佈分拆獨立後首份可持續發展報告，並透露服務覆蓋全球200多個國家和地區，連接超過1億商戶與17億消費者賬戶。



螞蟻國際主要為全球商戶和金融機構提供跨境數字支付、金融及數字化服務。其四大業務板塊為：全球整合錢包門戶服務（Alipay+）、全球商戶支付服務（Antom）、全球企業賬戶服務（WorldFirst）及場景金融業務（Bettr）。其服務覆蓋全球200多個國家和地區，連接超過1億商戶與17億消費者賬戶。



「6T」傳承普惠願景 推動「再全球化」

自2017年起，螞蟻集團每年發佈可持續發展報告。2022年6月，螞蟻集團更新ESG可持續發展戰略，在結合聯合國可持續發展目標的基礎上，確立「數字普惠」、「綠色低碳」、「科技創新」和「開放生態」四大主題，並設置19個實質性可持續發展目標。

獨立營運後，螞蟻國際承接螞蟻集團的社會價值承諾，確定自己的使命為「讓天下沒有難做的生意，為世界帶來更多微小而美好的改變」。同時首次明確其願景是「成為最具創新性和最值得信賴的數字化合作夥伴，推動每個人和每個企業蓬勃發展，實現普惠增長」。

螞蟻集團此前提出全球化4T原則：全球旅行（Travel）構建全球化紐帶；全球貿易（Trade）賦能商業繁榮；科技共享（Technology）驅動開放創新；數字人才（Talent）激活本土增長。根據業務發展，螞蟻國際增加了全面助小微群體蓬勃增長（Thrive）和構築信任基石（Trust）打造強韌商業生態，形成「6T」可持續發展框架。

螞蟻國際CEO楊鵬與總裁Douglas Feagin在報告中回顧工作進展，並進一步表示，將融合可持續發展理念與商業實踐，以切實的科技創新為動力，積極推動更普惠、更廣闊的「再全球化」新進程。

四大業務板塊實踐 聚焦中小企業全面增長

在推動全球旅行（Travel）領域，螞蟻國際旗下Alipay+通過與36個電子錢包及國家二維碼支付體系合作，連接超過17億用戶和1億商戶，其中90%為中小企業。在支持入境消費便利方面，攜手海外電子錢包以及7大主流國際銀行卡，推出Alipay+在內地及港澳「外包內用」和內地支付寶「外卡內綁」兩套創新方案，促進三地旅游經濟發展。AlipayHK也已成為港人全球從消費、商旅到理財的首選數字工具，亦是15萬本港商户的數字化夥伴。

境外遊客透過Alipay+可用自己的電子錢包在香港AlipayHK商戶付款。（螞蟻國際提供）

在推動商業繁榮（Trade）方面，萬里匯（WorldFirst）助力超過120萬家中小企業參與全球貿易，2024年交易額達1,000億美元。在支持內地及港企海外業務上，WorldFirst的護航計劃覆蓋跨境支付、訂單履約、外匯管理及金融服務各環節，幫助商戶資金流轉效率提升達30%。Antom覆蓋300多種支付方式，可幫助商戶觸達200多個市場的消費者，成為眾多內地和本港電商、電娛、航旅和新能源企業的全球支付夥伴。

在科技促小微增長（Technology and Thrive）方面，螞蟻國際自2015年以來已為23個國家和地區的31個夥伴提供數字科技支持。過去兩年，公司加大投資AI、區塊鏈和加密科技應用，投入服務中小企業和新興市場。如支付AI助手「Antom Copilot」將集成支付系統的時間縮短90%。今年6月，螞蟻國際面向金融科技行業推出首個AI即服務（AIaaS）平台—Alipay+ GenAI Cockpit，幫助新興市場實現AI原生的可信金融和數字化服務。

同時，在場景金融業務中，平台科技部門憑藉AI外匯模型和區塊鏈結算技術突破，與全球各大銀行達成廣泛商業化合作，助中小企業應對跨境流動性波動。信貸科技部門、螞蟻銀行（香港）和新加坡星熠數字銀行與夥伴合作，為新興市場1,500萬小微用戶提供信貸及其他普惠金融服務。

螞蟻國際與匯豐合作推出代幣化存款解決方案，實現實時財資管理。（螞蟻國際提供）

增強全球信任基礎 投資未來人才

作為全球性科技企業，構築合作與信任基石（Trust）至關重要。螞蟻國際在安全互信生態方面有兩大投入：一是全面穩健的合規架構和政策，二是向夥伴開放可信AI（Trusted AI）安全能力及解決方案，如反深度偽造技術、私隱計算聯合實驗室等。

於可持續領域方面，螞蟻國際與國際組織和學術部門展開廣泛合作，議題領域從小微企業綠色認證到可持續旅行倡議，亦在公司內外繼續擴大人才發展和多元化的投入（Talent）。其中，承接自螞蟻集團的「10x1000科技普惠計劃」，已為來自110個國家和地區的7,000名人才提供專業培訓。

螞蟻國際首席可持續發展官陳磊明表示，可持續發展戰略關乎企業的核心願景與立身之本，其內容經過全球30多個辦公室員工的多次熱烈討論，並諮詢了各界夥伴和顧問。今年在瑞士蘇黎世舉行的「零點論壇 2025」（Point Zero Forum 2025）上，聯合國可持續證券交易所倡議主席Nan Li Collins在報告討論中亦指出，推動公共部門與私營部門間更廣泛的合作對建構一個可持續發展的未來至關重要。

井賢棟：為下一代構建真正普惠可持續的全球經濟

螞蟻集團董事長兼螞蟻國際董事長井賢棟（螞蟻國際提供）

螞蟻集團董事長兼螞蟻國際董事長井賢棟為報告以「秉初心 御變局 共赴繁榮未來」為題致辭。他指出，面對全球經濟動蕩、逆全球化和數字鴻溝新風險：「數字科技行業極需行動起來，確保創新成果惠及大眾，而非成為少數人的專屬紅利，從而為下一代構建真正普惠可持續的全球經濟。」

井賢棟表示，2025年的世界正在發生複雜的變化，但不確定性未必是阻礙，也能推動螞蟻國際更堅定地攜手行動，帶來更深遠的變化，強調螞蟻國際承接了螞蟻集團對負責任增長的一貫承諾，堅信商業價值與可持續發展價值密不可分。

他稱，通過數字創新實現普惠增長，意味著讓科技更觸手可及，更意味著創造實實在在、深遠持久的經濟、社會和環境效益，讓所有人共享可持續發展成果，而支持小微企業發展是這項事業的關鍵一環，因為小微企業是全球和地方經濟的支柱，面對科技和全球政經環境的快速更迭，它們也面臨更大挑戰。

他指由楊鵬、Douglas Feagin和陳磊明領導的螞蟻國際管理團隊分享了螞蟻國際諸多扎實的行動和可見成果。螞蟻將持續搭建連接各市場和人群的橋樑，為小微群體提供可信AI和數位化解決方案，並通過加強公私領域合作，共同建構更具韌性、共贏合作的數位生態體系，推動普惠增長。

他在致辭中表示：「這許許多多的努力，都源於螞蟻國際的樸素使命：讓天下沒有難做的生意，為世界帶來微小而美好的改變。我們很幸運能有眾多優秀夥伴加入這段征程。你們鼓舞著、激勵著我們，從遍布全球的千萬家小店、從各個聯合實驗室、從『10x1000科技普惠計畫』的全球科創人才課堂，一步一個腳印奮力前行。時不我待，就從此刻，讓我們大步再出發，邁向共同創造的未來。」