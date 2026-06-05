Z世代家居保險認知不足4成未投保　高級大人必備家居保知識

近年港人對家居意外風險意識有所提升，調查顯示逾七成受訪者表示較去年更重視家居意外風險。雖然有超過七成受訪者均認為家居保險重要，但當中卻有近六成人未有投保，反映市民對家居風險知而不行，甚或因保費高等原因而卻步，低估意外時的財務與心理負擔。調查亦發現不少人誤以為租屋住便不需要購買家居保險，租客未投保比例超過八成。

Z世代對家居保險更顯認知不足，他們當中只有不足三成人認為自己清楚了解保障範圍，甚至混淆家居保險和火險，並且因認知不足而卻步購買家居保。事實上，家居保險除了能夠保障家居物品及財物外，保障範圍亦可延伸至迷你倉、寵物以至停車位及電動車充電器等，並且提供第三者責任保障，一旦家居發生漏水影響鄰居等情況，保險也可提供相關賠償。Z世代想升級做「高級大人」，無論準備買樓做業主或者搬出來自住，都最好了解家居保險，保障自己的安樂窩，才能讓生活安枕無憂。



藍十字保險委託獨立研究機構，於2026年2月透過網上問卷訪問646名本港居民，以了解港人對家居保險的認知、態度及購買行為。結果顯示，港人對家居風險意識提升，超過七成人（71.5%）表示自己較一年前更關注家居意外風險。受訪者較為擔憂的家居事故包括火災（41.5%），其次是第三者索償（20.9%）、天災導致財物損毀（14.8%）、漏水（14.3%）等。

逾七成人認同家居保險重要性 惟當中逾六成人知而不行

調查中有逾七成（71.1%）受訪者都認同家居保險有其重要性，但當中卻有近六成人（57.6%）未有投保，反映不少市民雖認知到家居事故風險，卻未有採取行動保障自己，低估了意外發生時的財務與心理負擔。而對於未投保的受訪者來說，他們卻步的主要原因包括認為保費太高（35.2%）、家中沒有值得投保的貴重物品（31.9%）、不清楚保障範圍（25.4%）等。

調查亦顯示，部份受訪者不清楚作為業主或租客的責任以及保障需要，例如有22.2%未投保受訪者因為「相信已被大廈或業主的保險保障」而未購買家居保險，造成保障缺口。不同受訪者群組中，租客保障意識尤其薄弱，他們當中逾八成人（81%）沒有購買家居保險，不少人誤以為租樓便無需購買家居保險，忽略第三者責任風險如漏水影響鄰居、寵物傷人等情況。

不論業主租客 揀選合適的家居保險計劃至為重要

事實上，無論業主和租客，都應為自己家居做好保障。作為租客，第三者責任及保障家居財物尤其關鍵，一旦發生意外，例如失火或水浸影響鄰居，隨時涉及高額賠償，預先投保合適的保險計劃可免除後顧之憂。現時不少保險公司都有提供家居保險，其中以藍十字家居保險為例，不但提供多款計劃選擇，保障額由港幣20萬元至300萬元，更可按個人需要及預算靈活配搭，切合不同家庭需要。

而對於出租物業的業主，藍十字家居保險亦有針對性計劃，涵蓋租客蓄意破壞及租金損失等風險，減輕突發情況帶來的財務壓力，令出租更安心。

調查中有逾七成（71.1%）受訪者都認同家居保險有其重要性，但當中卻有近六成人（57.6%）沒有投保，低估了意外發生時的財務與心理負擔。（資料圖片/Shutterstock）

Z世代對家居保險更顯認知不足 不少人因而未投保

調查進一步分析不同世代受訪者對家居保險的認知和看法，Z世代家居風險意識其實較整體受訪者高，例如Z世代受訪者之中有67.3%人認同「最近的新聞或事故令我更加急於了解家居保險」，同時有76.1%表示自己較過去一年更重視家居意外風險，兩者均較整體受訪者的對應比例高。

然而，Z世代比其他世代對家居保障更顯認知不足是他們沒有投保的主要原因。只有不足三成的Z世代受訪者表示自己清楚了解家居保險保障範圍。比較之下，Z世代父母輩即50或以上受訪者（46.4%），以及整體受訪者（42.7%）中，表示清楚保障範圍的比例均較高。此外，Z世代了解家居保險和火險區別的比例（36.5%）亦低於整體及父母輩受訪者，但誤以為大廈火險能保障家中物品的比例（26.6%）則較高。同時，Z世代對業主及租客應負責任的認知也較為不足，例如較少人了解單位漏水時自己所需承擔的法律責任，反映Z世代對保險知識存在盲點。

晉身高級大人 Z世代應了解家居保險

其實，Z世代想升級做「高級大人」，無論買樓做業主或者搬出來租屋自住，都應該主動了解家居保險保障範圍，並學會如何為自己減低風險，避免因小失大。值得留意的是，家居保險保障範圍其實不止於住所內，不少保險計劃都會對指定個人貴重物品提供全球保障，即使在居所以外地方因意外導致相關財物損失或損毁，都能獲得賠償。

Z世代想升級做「高級大人」，無論買樓做業主或者搬出來租屋自住，都應該清楚了解家居保險保障範圍。（資料圖片/Shutterstock）

近期亦有保險公司推出切合香港居住特色的延伸保障，其中藍十字家居保險為存放在迷你倉之家居物品損毁提供現金津貼，並提供停車位及電動車充電器自選保障，兩者均為市面上少見的保障項目。

「初級大人」搬出來自己住，最好對家居突發事故有應對準備，例如藍十字家居保險除了設有24小時家居支援服務，包括提供免找數方案的電力、渠務及鎖匠支援，以及轉介服務，亦提供臨時居所及膳食津貼，若單位因指定事故無法居住，受保人及其住戶都可獲臨時居所費用保障和膳食津貼。

家居保險不只是賠償工具，更是對自己、家人和安樂窩的全方位保障，唯有對家居意外事故風險提前做好保障準備，才能真正做到防患未然。（資料圖片/AI生成圖片）

若有飼養毛孩，也可留意藍十字家居保險計劃下的臨時居所及膳食津貼、意外身故及身體受傷津貼，除了保障受保人及其住戶，亦涵蓋受保人的寵物，當遇到突發狀況時也能兼顧毛孩。至於現時不少人都會在家工作，藍十字亦提供市場少有的在家工作的僱主財物保障，多方面覆蓋家居保障需要。

家居保險為家人和安樂窩構築全方位保障

大家都會視家居為最安全的避風港，然而調查顯示有近四分一人（23.8%）對家居意外心存僥倖，認為家居意外發生機會微乎其微，或因而忽略了家居保障，亦有部份受訪者坦言曾因未投保而感到後悔。事實上，家居保險不只是賠償工具，更是為自己、家人和安樂窩提供全方位保障，以至對家居意外風險做好準備，才能真正做到防患未然。