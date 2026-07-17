學生鞋藏化學危機！13款含有害致癌物一品牌符合雙重測試安全標準

【開學準備2026】皮鞋是學生每天上學必不可少的裝備，但家長替子女選購上學皮鞋時，往往只看重價錢、款式或基本耐磨防滑等物理功能，卻忽視了物料安全，而當中看不見的成分，隨時對子女造成「隱形健康風險」 ！



消委會去年測試市面28款小學生鞋，多達13款檢驗出含有六價鉻、甲醛等致癌物質或塑化劑 ，可能引致皮膚炎、皮疹，甚至患癌及影響發育 。鞋子原來暗藏看不見的化學危機，那家長如何能「突破盲點」，為子女選購安全舒適的學生鞋呢？專家建議買鞋時必須看清「雙重安全標準」，有害成分的最高標準非合格或不合格，而是「有沒有」，沒有檢出致癌成分才是最安全之選！本文將詳細解說，讓家長在開學前先了解各款學生鞋化學安全表現及物理性能，繼而為子女揀選安全又舒適的鞋子。



消委會去年測試市面28款小學生鞋，多達13款檢驗出含有六價鉻、甲醛等致癌物質或塑化劑 等有害化學物。（資料圖片）

學生鞋常見的化學危機與健康毒性：六價鉻、甲醛、塑化劑等化學物質對人體有什麼影響？

別以為學生鞋穿在腳上，加上有襪子阻隔，便毋須注重物料。事實上，根據消委會於2025年8月發表的測試報告，在28款小學生鞋樣本中，有多達13個樣本被驗出含有1種或多種有害化學物質或塑化劑，當中包括「六價鉻」、「甲醛」、「源自偶氮染料的芳香胺」等致癌物，以及「塑化劑」 。

這些潛伏在鞋款中的毒素，肉眼看不見，卻在無形中危害兒童健康 ：

．「六價鉻」及「甲醛」： 屬於致癌物質，可能會刺激肌膚，導致皮疹、敏感，甚至引起接觸性皮膚炎

．「芳香胺」： 源自偶氮染料，部分芳香胺已被國際癌症研究機構（IARC）歸類為致癌物質

．「塑化劑」（鄰苯二甲酸酯）： 屬於生殖毒性物質，具干擾內分泌的特性，會影響人體荷爾蒙水平並阻礙兒童發育

15款學生鞋合格 Dr. Kong經歐盟REACH測試：未驗出有害化學物質

深入分析消委會測試報告，發現18個含動物皮革部件的皮鞋樣本中，多達11個均被驗出有害化學物質。7個沒被驗出有害化學物質，於化學安全部份獲評5星的樣本分別來自5個品牌，包括Dr. Kong（2個樣本）、Times Collection（2個樣本）、Esko、Kamachi、Puppymon。

個別品牌除消委會測試外，亦有另委託獨立第三方進行歐盟REACH測試。其中Dr. Kong產品化學安全方面獲得消委會5星評分，更明確指出Dr. Kong產品都是 「未檢出 (Not Detected / ND)」有害物質，沒有檢測出致癌物質、重金屬、PAHs、有機錫、PFAS、氯化石蠟、SVHC 等有害化學物質，符合國際標準，是安全之選，讓學童可以安全穿着。

．多環芳香烴 (PAHs)：鞋底橡膠中常見的致癌雜質。

．全氟/多氟烷基物質 (PFAS)：常用於防水塗層，被稱為「永久化學物」，會長期殘留體內並干擾免疫系統。

．有機錫化合物：塑料防霉防腐劑，具環境毒性，會影響內分泌。

．SVHC 高度關注物質：歐盟定義對人體及環境有嚴重危害的「高風險化學物清單」。

選擇學生鞋除了價錢、牌子、款式、舒適度，其實物料、化學安全性都十分重要。（資料圖片）

消委會曾測試市面28款小學生鞋樣本，比較耐磨和防滑能力等物理性能，發現無論男裝鞋或女裝鞋，都以Dr. Kong樣本綜合表現最好，而且Dr. Kong樣本沒有驗出含有害化學物質。（資料圖片）

消委會學生鞋測試｜Dr. Kong學生鞋物理性能評分最高

安全的學生鞋，除了謝絕有害化學物質，耐磨、防滑能力等物理性能亦是重要考慮因素。男裝學生鞋物理性能方面，消委會測試發現，Dr. Kong P2000096黑色學生鞋評分達5分滿分，是所有樣本中評分最高，其次是Xingyuan 8701學生鞋的4.5分。其中Dr. Kong學生鞋樣本「外底耐磨能力」較佳，在測試中磨蝕體積僅51.9立方毫米，表現遠優於最高磨蝕超過604立方毫米（磨蝕的體積愈大，代表較易磨蝕）的Puppymon 806學生鞋樣本；其「鞋面與鞋底黏合度」亦表現較佳，於所有男裝鞋樣本中數值最高。

男裝鞋物理性能方面，DR. KONG P2000096黑色學生鞋評分達5分滿分，是所有樣本中評分最高。

男裝鞋物理性能方面，DR. KONG P2000096黑色學生鞋評分達5分滿分，是所有樣本中評分最高。

女裝鞋物理性能方面，評分最高的是Dr. Kong P2000096 黑色學生鞋及Santa Barbara Polo & Racquet Club SPX12410021-B1學生鞋，同樣獲得4.5分，「鞋面與鞋底黏合度」表現亦相若。不過Dr. Kong學生鞋樣本「外底耐磨能力」較佳，測試中磨蝕體積僅42.8立方毫米，表現比Santa Barbara Polo & Racquet Club樣本的179.9立方毫米好。

女裝鞋物理性能方面，評分最高的是Dr. Kong P2000096 黑色學生鞋和Santa Barbara Polo & Racquet Club SPX12410021-B1學生鞋，同樣獲得4.5分。

女裝鞋物理性能方面，評分最高的是Dr. Kong P2000096 黑色學生鞋和Santa Barbara Polo & Racquet Club學生鞋，同樣獲得4.5分高分。

權威機構測試｜Dr. Kong學生鞋耐用、防滑、安全屬市場頂尖

除了在消委會測試中獲得5分滿分，Dr. Kong學生鞋於歐盟REACH測試中，在耐用度、防滑性能、黏合強度等多項測試中也獲「高於標準」、「表現良好」評價，質素屬於國際標準，而且沒有危險尖角，確保學童使用安全。

選購學生鞋須符合權威機構測試標準

綜合而言，雖然市面上學生鞋牌子、款式眾多，但家長選購學生鞋時，應該考慮化學安全，認準擁有權威機構測試認證、符合歐盟標準的健康品牌，才是最省心、安全選擇。