DSE｜本地生持海外學歷非聯招入學比例急升　港大科大逾三成

教資會每年均會資助1.5萬個全日制學士學額予本地生，不限入學方法。本地生最主要的入學方法當然是於昨日（15日）放榜的中學文憑試（DSE）及聯招（JUPAS），但近年以海外資歷如IB及A-Level及非聯招（Non-Jupas）入學的學生愈來愈多，不少家長及學生都擔心應考文憑試會否變相影響入學機會。



根據教資會數字，近年八所教資會資助大學（八大）錄取的本地生之中，持有海外資歷學生的佔比呈上升趨勢，於2025/26年度已經上升至17.3%，其中港大及科大約每3位本地生中，就有1位通過海外資歷考試考入。



升學專家吳寶城指出，情況的確會對應考文憑試並以聯招入學的本地生有影響，建議學生於選科時，多花時間研究大學提供的預期收生分數（Expected Score）或過去收生分數。港大與科大均於回覆《香港01》查詢時表示，會按照「擇優而錄」的準則錄取學生，其中港大強調聯招學生的錄取機會不會受到影響，科大則指出學生不會因為學歷類別或入學途徑而獲得優待。



先看八大收生總體變化情況。近年本地非聯招收生佔比呈上升趨勢，從2020/21至2025/26年度，透過非聯招方式入學的本地學生由3,071人上升至4,403人，升幅超過43%。即使只計算上一年度，由2024/25到2025/26年度，非聯招收生增加670人，升幅亦有17.9%。

進一步按院校比較的話，可見港大及科大的升勢最為明顯。由2020/21學年至2024/25學年，港大招收本地海外資歷學生的比例屬八校之首。踏入2025/26年度，科大本地海外資歷學生佔比較前年升超10個百分點，高達33.7%，超前港大的31%；兩校約每3位本地生中，就有1位通過海外資歷考試入學。

於2025/26年度，中大錄取最多本地生，達3350人，但約每10位中僅有1位持海外資歷，數字顯著少於港大、科大。

如果按學校與學科及錄取學生比例分析，於2025/26學年，港大社會科學科招收本地海外資歷學生最多，其中逾四成（41.7%）持海外資歷；科大的商科和管理科緊隨其後（39%）。

如果按學校與學科及錄取學生人數計算，港大醫科、牙科和護理科錄取的海外資歷生人數最多（302人，佔30.8%）。

升學專家：聯招學生升學機會受影響

學友社學生輔導顧問吳寶城。（資料圖片）

學友社學生輔導顧問吳寶城分析，教資會資助學額中，聯招與非聯招共用1.5萬個本地生固定名額，非聯招錄取人數增加，的確會影響聯招考生的入學機會。近年非聯招本地海外資歷學生佔比上升，主要原因為參與IB等國際考試的學生人數增多，其成績亮眼；加上近年受經濟、政治或本地大學吸引力上升等影響，令更多持海外資歷的本地生選擇留港升學。至於港大及科大比其他院校錄取更多海外資歷生，相信與學科較受海外資歷生歡迎、院校國際化定位、過往對不同學歷學生的表現評價，以及課程本身對語言能力的要求相關。

面對即將到來的DSE放榜，吳寶城指出非聯招學生有可能未達有條件錄取要求，或同時手持多個Offer未有最終入學決定，使得院校未能確定最終聯招與非聯招的收生比例。不過，DSE考生仍可透過兩大指標進行報考判斷，如果學生心儀的是港大、中大或科大，可以對比三間院校提供的預計收生分數（Expected Score），該分數已蘊含了院校對今年聯招與非聯招比例的最新評估與相應微調。第二是參考往年的收生中位數（Median）。不過，因今年整體考生人數增加，更為保險的方法是看中位數加5%的分數。但他也提醒，若屬於學額較少或高度注重面試表現的學科，其收生中位數波動較大，過往分數的參考性則會相對減弱。

港大與科大均強調擇優而錄

港大回覆《香港01》查詢時指，院校以「擇優而錄」為收生原則，持有國際學歷的本地生與聯招申請者分屬不同的申請途徑，並按各自途徑的準則評估入學，與聯招學生不構成直接競爭，亦不影響聯招學生的錄取機會。至於個別學院或學科的情況，由於教學語言、課程設計及收生要求各有不同，對具備不同學習背景的學生的吸引力亦有分別，因此各學院招收國際學歷本地生的比例存在差異。港大並無就個別課程設定持特定學歷學生的收生比例，而是按各課程的入學要求及申請者的整體表現作考慮。

科大於回覆《香港01》查詢時就指，不論申請學生經聯招或非聯招途徑報讀，均會按照課程要求及甄選準則作全面評核，並擇優錄取，收生原則以公平、公正及以能力為本。所有申請均按相關課程既定準則獨立評核，收生時不會因學生所持的學歷類別或入學途徑而給予優待。