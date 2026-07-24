北上就醫指南│住院+門診保障　一份醫保無縫覆蓋兩地醫療需要

近年愈來愈多港人選擇到內地城市工作或退休，不過無論身處何地，都難免會有身體不適的時候，為免一旦生病時會手忙腳亂，最好預早了解當地求醫流程，並且為自己購買一份能同時覆蓋兩地的醫療保險。



比較市場上眾多醫療保險，Bupa保柏香港「保柏連繫醫療保障計劃」的升級計劃是市面上少數能全面覆蓋內地和香港住院及門診服務的醫療保障。除了提供指定兩地醫療機構免找數服務、免額外保費享更高級別病房等保障外，核保程序亦相當簡易，不設等候期或複雜體檢，更重要是計劃將門診服務直接納入核心保障範圍，由預防到治療，都能為健康提供全面支援。無論在內地因突發需要急症治療或住院，又或者想繼續在香港看相熟家庭醫生，各類醫療保障都可以在兩地無縫銜接。



以下因應港人北上工作、退休不同需要，以Bupa保柏香港「保柏連繫醫療保障計劃」的升級計劃為例子，講解內地就醫流程和注意事項，以及如何揀選購買醫療保險。



內地看病流程懶人包

1. 內地醫院分級：內地醫療系統以醫院為主，按規模分為三個等級，各級之中再劃分為甲、乙、丙等，當中以「三甲」醫院醫療水平最高，設施亦較為完善。港人熟悉的香港大學深圳醫院、南方醫科大學南方醫院、中山大學附屬第一醫院等，均是大灣區內較著名的三甲醫院。

2. 先付費後診症：與香港「先診症後收費」模式不同，內地醫院多採用「先收費後診症」方式，若住院亦要先繳付按金，所以投保時最好留意醫療保險是否設有免找數服務，以免一旦要看病或留院時要為現金煩惱。「保柏連繫醫療保障計劃」升級計劃涵蓋大中華地區（包括香港、澳門、中國大陸及台灣），當中在中港兩地指定醫院更有免找數住院或治療服務，初步保障審核獲批後，有需要時保險會代為支付已批准的醫療費用。

上述計劃的指定醫院名單涵蓋內地多間高級別三甲醫院（當中「升級計劃」指定醫院名單延伸至本港多間私家醫院）， 以及多所港澳居民健康服務中心， 方便港人以一份保險，輕鬆在兩地享用熟悉的醫療服務。即使不在指定醫院接受服務，保柏的計劃亦會全數賠償合資格醫療費用，每年高達港幣1,500萬元保障額，並且不設終身保障限額，讓客戶放心接受優質醫療服務，無需為保障額憂慮。

「保柏連繫醫療保障計劃」的指定醫院名單涵蓋內地多間高級別三甲醫院，方便港人以一份保險，輕鬆在兩地享用熟悉的醫療服務。香港大學深圳醫院亦於指定醫院名單當中。（資料圖片）

北上工作：在公司醫保之上為自己增加專屬額外保障

對於北上工作的港人來說，除了僱主提供的團體醫保，亦最好再買一份額外醫療保險，讓自己在求醫或住院時有更多選擇。例如「保柏連繫醫療保障計劃」客戶無須額外保費，只需要取得初步保障審核，便可於內地指定醫院升級至更高級別的標準私家病房，在更舒適的環境放心休養。

「保柏連繫醫療保障計劃」無須額外保費，只需要取得初步保障審核，便可於內地指定醫院升級至更高級別的標準私家病房。（示意圖/AI生成圖片）

針對不同醫療需要，「保柏連繫醫療保障計劃」提供基本及升級計劃，配合不同自付費選項，更可降低年度保費，方便切合不同財務規劃和保障需要。計劃亦提供無索償續保折扣、家庭成員一同投保折扣等；現時投保更有限時驚喜優惠，合資格新客戶可享首兩年共減6個月保費，令醫療保障更為實惠。

北上退休：應選終身續保、橫跨兩地的醫療支援

對於在內地養老的退休人士來說，預先購買醫療保險可讓他們安心於當地就診，免卻舟車勞頓回港看病的煩惱。不過由於年紀漸長，醫療需求上升，退休人士有可能因年齡及健康狀況而面對較嚴格的核保要求，影響核保結果或保費水平。相比其他產品，「保柏連繫醫療保障計劃」的核保過程相對簡單，不設等候期，亦無需複雜體檢，只需回答5條健康問題即可完成核保程序，加上計劃保證終身續保，讓退休人士在內地安享晚年，不用憂慮醫療保障會因年齡而中斷。

有健康體魄才可享受優質退休生活，「保柏連繫醫療保障計劃」亦可自選以優惠價享用全面健康檢查，讓退休人士密切監察自身健康狀況，及早發現潛在健康問題並盡早治療。（AI生成圖片）

有健康體魄才可享受優質退休生活，保柏的計劃亦可自選以優惠價享用全面健康檢查，讓退休人士密切監察自身健康狀況，及早發現潛在健康問題並盡早治療。計劃的其他增值服務還包括橫跨兩地的專家第二醫療意見、由醫護和健康管理團隊提供個人化的健康支援、內地指定藥物搜尋服務等，確保由預防到診治的每一個醫療時刻都能給予周全支援。

兩地住院+門診醫療保障 全面守護健康

另外要留意，無論是北上發展或是享受退休生活，都應該保留香港醫療保障，以便同時享用兩地醫療服務，包括繼續向相熟家庭醫生求診、慢性疾病持續專科跟進等。「保柏連繫醫療保障計劃」升級計劃就提供市面少見的「門診住院二合一」全方位保障，將門診服務納入核心保障範圍，涵蓋普通科及專科診症、中醫、物理治療，以及X光及基本化驗等診斷服務，於香港超過400間指定服務中心接受特定門診服務及治療，更可享免找數服務，一份保單，即可橫跨兩地全方位守護健康。

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