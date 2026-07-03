調查|近八成市民認為1萬網約車配額不夠　近九成要求動態調整機制

政府提出規管網約車配額制度、司機資格要求及牌照發牌細節，引發社會廣泛討論。究竟市民大眾對政府提出的網約車規管方案有何看法？「01研數所」早前進行問卷調查，於2026年6月5日至29日透過《香港01》手機應用程式以網上問卷形式進行，成功收集746份回應，以了解市民對網約車配額制度、司機資格要求及規管細節的意見。



結果發現逾77%受訪者認為現制定的1萬個網約車牌照配額上限不足；近九成受訪者認同發牌數量應動態調整。



逾七成受訪者認為配額上限不足 要求季度性公開檢討

被問及是否有必要為網約車設立配額上限時，69.2%受訪者認為無必要為網約車設立配額。同時有77%受訪者認為，現時政府提出的1萬個網約車配額上限「非常不足夠」或「不足夠」，只有不足兩成人認為配額大致或絕對足夠。

對於政府提出日後按實際情況動態調整網約車配額，89.3%受訪者支持動態調整機制，當中70.4%受訪者要求季度性公開檢討，只有7%人希望維持固定上限不變。這顯示受訪者希望政府採用靈活、透明及數據驅動的配額調整機制。

近半受訪者憂日後繁忙時段難叫車 兩成人憂車費上升

調查亦問及受訪者認為現時使用網約車最大的好處，依次為「服務質素」（33%）、「可隨時召車、車輛供應量充足」（22.9%）以及多種車型選擇（17.8%）。

被問及日後網約車供應若因配額上限而受限時，46%受訪者最擔心「繁忙時段較難叫車」；其次為車費上升（21%）及等車時間增加（18%）。（資料圖片）

被問及日後網約車供應若因配額上限而受限時，46%受訪者最擔心「繁忙時段較難叫車」；其次為車費上升（21%）及等車時間增加（18%）。調查反映受訪者擔心一旦網約車供應減少，將影響日常出行。

近六成人不支持抽籤發牌 86%受訪者倡優先發牌予安全紀錄良好司機

在許可證分配安排方面，現時政府提出以「隨機抽籤」方式分配網約車許可證。調查中57.9%受訪者表示不同意相關安排。另外，有86.1%受訪者同意，應優先向安全紀錄良好的司機發出許可證。

調查中有86.1%受訪者同意，應優先向安全紀錄良好的司機發出許可證。（資料圖片）

對於司機是否須以全職身份為主才可申請許可證，79.4%受訪者持反對意見，認為兼職司機亦應可申請（41.2%），或只要符合安全及服務質素要求即可（38.2%），反映受訪者認為發牌標準應聚焦於安全及服務質素。

68.8%受訪者不滿網約車規管方案 16.6%滿意方案

整體而言，68.8%受訪者不滿意現時政府提出的方案、16.6%滿意方案，另有14.6%對方案沒有意見。