中小企銀行比併│華僑銀行永久免月費最快24小時開戶　抽獎贏Tesla

創業分秒必爭，成立公司後最好盡快開立商業戶口，以便立即開展業務。不過市場上中小企商業戶口產品眾多，怎樣選擇才能同時平衡時間和成本效益呢？本文比較部份銀行商業戶口開戶流程、迎新優惠、每月服務收費等，發現華僑銀行（OCBC）商業綜合理財戶口開戶效率最高，不但可最快24小時開戶，網上申請亦可最快10分鐘極速完成，比星展銀行的最快15分鐘完成網上表格更快捷。該行更提供豁免開戶費、永久免月費、外匯交易手續費回贈等優惠，兼無最低存款要求，大大減輕企業成本負擔，現時開戶更有機會贏走Tesla Model 3 Performance，早一步開立戶口便能快人一步實現創業大計！



無論公司規模大小，實體企業或網店，都最好有專屬商業戶口，以便將公司資金與個人資金分開，提升財務管理效率，降低稅務和審計風險。即使中小企選擇採用金融科技支付平台，仍需要一個正式商業銀行戶口，以便進行合規資金結算，並享有更完善存款保障。

迎新優惠比較：華僑銀行中小企開戶即抽Tesla Model 3 Performance 做任務獲額外抽獎機會

中小企選擇開設銀行戶口，可先了解各銀行的迎新優惠和額外獎賞。特別是商業戶口會涉及開戶費、服務費、交易手續費等多項支出，若能把握銀行迎新優惠賺取獎賞或回贈，變相節省開支。

比較之下，華僑銀行商業綜合理財戶口近期的迎新優惠較為吸引，亦不設高門檻能較易獲得，其中包括開戶即享永久月費豁免、3個月轉數快單筆轉賬手續費豁免；指定期限內存入等值10,000港元或以上可享開戶費及公司查冊費回贈；只需完成2筆匯款相關交易可享4個月匯款手續費50%回贈；2%港元活期儲蓄優惠年利率只要求結餘介乎10萬元至50萬港元等。

更為吸引的是，推廣期內（2026年9月1日至2027年1月31日）成功開立華僑銀行商業綜合理財戶口，即有機會贏取Tesla Model 3 Performance，包括首次登記稅價值超過468,000港元，開戶後再完成指定任務更可獲取額外抽獎機會，加碼提升中獎機率。按此了解更多

受條款與細則約束。

渣打獎賞多元化惟門檻較高

另外，渣打銀行的開戶獎賞亦較多元化，包括提供網上開戶免開戶費、特優儲蓄年利率高達3.5%、完成首筆投資交易賺1,888港元獎賞等。不過渣打的獎賞門檻亦較高，例如特優儲蓄年利率要求存款金額達100萬港元/20萬美元或以上，投資獎賞亦要求交易金額不低於50萬美元，比較時宜注意這些細節。

開戶時間比較：華僑銀行最快24小時開戶、網上申請表10分鐘可完成

除了比較開戶迎新優惠，亦要考慮開戶是否快捷、手續是否簡單。比較市面部份中小企銀行戶口，華僑銀行能最快24小時開戶，星展銀行則標榜最快1個工作天開戶。當中星展網上申請表格最快15分鐘完成，華僑銀行完成網上申請表格所需時間更快至10分鐘，為中小企大幅節省時間。至於其他銀行開戶則至少需要3至5個工作天。

不過要留意大多數中小企戶口都設有開戶費用，本地註冊公司收費一般介乎1,000至1,300港元，但通常都可以豁免，例如華僑銀行、星展銀行和渣打銀行的開戶費都可透過滿足存款要求、指定開戶方式等豁免。

商業戶口服務大同小異 傳統銀行融資貿易配套更完善

營運公司需要處理不同資金往來，視乎業務內容或涉及貿易、外匯等更多財務方案，而市面上中小企戶口都能提供全面理財服務，內容大同小異。不過，若企業有需要申請政府融資、使用信用狀等傳統貿易工具，傳統銀行的配套和服務會較為完善。

市面上中小企戶口都能提供全面理財服務，內容大同小異；若企業有需要申請政府融資、使用信用狀等傳統貿易工具，傳統銀行的配套和服務會較為完善。（資料圖片/Shutterstock）

其中以傳統銀行之一華僑銀行的商業綜合理財戶口為例，不但支援15種主要貨幣交易，亦提供多元化現金方案，如發薪、轉數快FPS、電匯（TT）、結算所自動轉帳系統（CHATS）、外匯服務等；針對企業不同發展需要，亦提供進出口貿易、融資方案等一站式理財服務，適合有意進一步拓展本地和海外業務的中小企。憑藉其新加坡背景及覆蓋香港與東盟地區的區域網絡，華僑銀行在支援企業跨境業務發展方面亦具一定優勢。

服務月費成長遠隱藏成本 華僑銀行推永久免月費減輕中小企負擔

值得留意的是，不少商業戶口都設有最低結餘要求，未達要求或會收取百多至數百港元月費，部份銀行更會對指定企業收取一年約5,000港元的行政費等。正所謂小數怕長計，這些費用長遠會構成龐大隱藏成本，加重中小企負擔，所以選擇時宜多加留意。

對比市面其他銀行普遍只有3至12個月月費豁免，華僑銀行商業綜合理財戶口永久豁免每月維護費，實屬市場少見，長遠下來可助企業大幅降低營運成本。

其他商業戶口常見收費還包括外匯和匯款費用，銀行對此亦提供相應優惠，例如星展和渣打提供匯款手續費優惠、滙豐有兌換貨幣優惠匯率，而華僑銀行則同時提供優惠外匯匯率，以及連續4個月匯款實際手續費50%回贈。