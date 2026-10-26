2026銀行出糧戶口優惠比拼│最高賺$2,100獎賞+抽獎贏80萬里數

各大銀行都會為打工仔提供出糧戶口優惠，包括現金獎賞、高息存款、里數回贈以至大抽獎等，不過薪金通常只有一份，細心比較才能賺到最盡，尤其要鎖定銀行不定期推出的特別優惠，選得對才能真正幫自己「加薪」！本文比較部份銀行出糧戶口最新優惠及獎賞詳情，即看哪間更適合你！

註：僅列出部份銀行截至2026年10月13日之部份出糧戶口優惠，一切資料以銀行最新公布為準。



綜觀近期銀行出糧戶口優惠，仍以現金或獎賞積分回贈、高息存款為主，然而不同銀行的獎賞力度有一定差距，另外也要留意部份銀行會要求客戶完成額外任務，例如開設額外銀行服務，甚至是要開設高門檻戶口才可享有優惠，所以選擇時要細心留意條款。

以月薪8萬元、維持出糧6個月、開設基本理財戶口的出糧優惠作比較，目前以滙豐出糧戶口優惠最為吸引。新客戶連續6個月於滙豐出糧港幣80,000元或以上，不需完成額外任務，即可賺取高達$2,100獎賞，更可以參加大抽獎，遠勝其他銀行港幣600至1,000元的迎新優惠。

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出糧戶口獎賞屬常規優惠之一，所以更應留意銀行限時加碼優惠，銀行為了集中吸引客戶，獎賞力度自然「Max」！例如滙豐現時推出一系列驚喜優惠，當中包括滙豐自動轉賬出糧優惠，全新滙豐出糧客戶只需於Reward+ App登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」並符合合資格出糧紀錄，無需額外任務，即可解鎖高達$1,500「獎賞錢」，兼享價值高達港幣600元電子禮券，輕鬆幫自己加大份糧！按此了解更多

而無論全新或現有滙豐出糧客戶，只需完成以上登記並且有至少一次合資格出糧紀錄，都可以參加「滙豐出糧大抽獎」，隨時贏取高達$80,000「獎賞錢」，可用於兌換800,000飛行里數，等於請你坐商務艙環遊世界！

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