消委會染髮劑測試2026│8款滿分　互動比較表看評分/價錢/致敏物質

不少人都會染髮提升個人形象，但要注意染髮劑是否安全，尤其是當中是否含有致敏物質等。消委會早前測試市面上24款染髮產品，檢視產品化學安全性、標籤資料透明度、上色表現和顏色持久度。「01研數所」基於測評結果製作染髮劑評分互動比較工具，可按評分結果、是否含有致敏物質、顏色表現等排序，助讀者更容易掌握相關資訊。



消委會早前測試市面上24款染髮產品，檢視產品化學安全性、標籤資料透明度、上色表現和顏色持久度。（Marília Castelli@Unsplash）

消委會是次測試24款染髮劑，當中包括9款非氧化型染髮劑和15款氧化型染髮劑。當中化學物質測試只針對染髮劑樣本中的色素劑（colorant）、顯色劑（developer）或其混合物，並不包括部分隨樣本附送的染前及染後護髪用品。售價方面，非氧化型染髮劑每盒由$74至$199，氧化型染髮劑則每盒由$30至$190不等。

染髮劑化學安全測試 產品樣本整體表現理想

測試涵蓋3種重金屬，即鉛、鎘、水銀，以及8種有害致敏物質包括對苯二胺（PPD）、鄰苯二胺（OPD）、間苯二胺（MPD）、甲苯-2,5-二胺（PTD）、3-氨基苯酚（MAP）、4-氨基苯酚（PAP）、對苯二酚（hydroquinone）以及間苯二酚（resorcinol）。

消委會測試涵蓋8種致敏物質，測試結果顯示，全部產品樣本符合歐盟與內地的相關法規要求，全部樣本未有檢出3種有害重金屬或禁用致敏物質，整體表現理想。（消委會）

結果顯示，各樣本在化學安全測試中，全部符合歐盟與內地的相關法規要求，全部樣本未有檢出3種有害重金屬或禁用致敏物質，整體表現理想。僅在部份氧化型染髮劑中檢出1至4種致敏物質，而檢出量全部符合內地及歐盟要求。至於非氧化型染髮劑則均未有檢出8種有害致敏物質，表現理想。

消委會亦測試染髮劑上色表現和洗髮後顏色持久度，比較資料可於以下互動工具查閱。

消委會【氧化型】染髮劑測試結果2026

消委會氧化型染髮劑測試產，產品安全評分獲評5分的氧化型染髮劑：

獲評5分 氧化型染髮劑–黑色產品



1. Phyto Paris Phytocolor 天然植萃護染髮霜

2. 露華濃 Revlon Colorsilk Beautiful Color

獲評5分 氧化型染髮劑–啡色產品



1. 巴黎歐萊雅 L'Oréal Paris Oleor Luxe

2. CLEODiTE 時尚白髮染 CLEODiTE Hair Colour My Personal Colours

3. Liese Blauné 一按瞬染白髮乳霜 One-Touch Color

4. Mise En Scene 泡泡染髮劑 Hello Bubble

5. 絲悅 Cielo 染髮霜 Hair Colour Cream

消委會【非氧化型】染髮劑測評結果2026

消委會非氧化型染髮劑測試產，總評獲評5分的非氧化型染髮劑：

1. DR Zero 白髮染色護髮膏 Darkvance Hair Colour Treatment Black

消委會：染髮用品選擇和使用小貼士

消費者在染髮前應留意身體狀況，如皮膚有濕疹，或頭皮表面痕癢甚至出現破損，應避免進行染髮；不健康的頭皮有機會增加身體對不同化學物質的過敏反應，消費者應小心留意；



進行任何染髮前，應該先詳細閱讀產品包裝和說明書上標示的使用方法，並按指示進行皮膚敏感測試，以降低因接觸致敏物質而導致的健康風險；



若曾因染髮而出現過敏反應，在選擇染髮產品時應加倍小心，特別留意產品包裝上的成分表，避免使用含較多種致敏物質的產品。如有需要，可向醫護人員了解並進行致敏物質的測試；



氧化型染髮劑一般含有刺激性化學物質，使染料能進入皮層內部，但同時會對頭髮表層造成不可逆轉的破壞，令髮絲變得乾燥或毛躁；若希望減低對頭髮的傷害及過敏風險，應考慮減少染髮頻率；及



使用染髮劑時若感到痕癢甚至有灼熱感，應立即用清水清洗；清洗後若皮膚的不適症狀持續，應盡快向醫護人員求助。

