AlipayHK消費0息0手續費分期　涵蓋淘寶及本地熱門商戶過百萬商品

一年一度淘寶「雙11」購物節隆重登場，是時候密密加滿購物車，用最抵折扣大量入手心儀商品！現時經AlipayHK消費即享中銀信用卡或Ant Bank PayLater「0息0手續費」分期*服務，覆蓋過百萬款商品，就算買得再多，也可靈活分期支付，同期再加推「分期立減 $500-$50」優惠券及「淘寶加碼賞」，助你精明把握「雙11」海量優惠！

除淘寶網購優惠外，此分期服務及優惠亦延伸至多家熱門線上線下商戶，涵蓋機票酒店、數碼產品以至珠寶手飾，即使在「雙11」大爆買，也不會耽誤同期旅遊大計、換手機電器等消費安排，同時可以輕鬆攤分年尾大額開支！以下為大家整理「0息0手續費」分期*超簡易教學、用Ant Bank PayLater或中銀卡專享多重慳錢大法，兼有例子講解如何分期先最慳！



【淘寶篇】雙11分期付款免息+免手續費+分期滿額立減 多重優惠慳到盡！

1. 簡單2步 即享淘寶「0息0手續費」分期*優惠

想趁「雙11」在淘寶大手掃貨，只需簡單兩步即可享受淘寶「0息0手續費」3/6/12個月分期*優惠，真正做到按個人預算「0息」月付！

第1步：選購帶有橙色「港幣分期免息」標示的商品，或在淘寶商品頁面或訂單詳情頁可以看見具體免息免手續費優惠；

第2步：經AlipayHK選擇以Ant Bank PayLater或中銀信用卡分期付款，即可享「0息0手續費」最高12期分期免息優惠。按此了解更多

2. 記得再領「分期立減 $500-$50」淘寶優惠券 疊加免息優惠慳更多

特別提提大家，由即日起至11月30日，購物前記得先領取滿額立減優惠券，疊加免息優惠使用慳得仲多！只需於購物前，在AlipayHK應用程式主頁搜尋「分期免息」搵到「領券享銀行分期優惠」，到指定活動頁領取並使用「分期立減$500-$50」淘寶優惠券，再選用AlipayHK指定分期服務消費滿500港元，即可享全單即時再減50港元優惠。

淘寶購物前，記得先在AlipayHK應用程式主頁搜尋「分期免息」，到指定活動頁領取並使用「分期立減 $500-$50」淘寶激賞優惠券。

「雙11」選對支付方式 即享4重優惠！

只要選對付款方式，再簡單兩步使用「0息0手續費」分期*，加上「$500-$50」獎賞，即可在「雙11」期間享4重優惠慳到盡。如果用其他信用卡分期付款，除了會收取1.3%至1.5%支付手續費外，分期還款年利率更可高達3%至10%，成本並不低。

另外，只要經AlipayHK用Ant Bank PayLater或中銀信用卡分期付款，無需任何額外要求，即可享免淘寶支付手續費，在淘寶「雙11」大爆買時，比起使用其他信用卡可慳不少。按此了解更多

迎淘寶雙11 同場加推「淘寶加碼賞」即減優惠

除了免息免手續費優惠，由即日起至12月31日，任何淘寶消費滿300港元即減10港元，滿1,000港元即減20港元，不限次數，無須預先領券，直接扣減（註：此項優惠不能與上述「$500-$50」分期立減券疊加使用）。

【熱門商戶篇】領券即可享其他熱門線上線下商戶免息免手續費分期*優惠

經AlipayHK App打開「分期免息」活動頁 即搶熱門商戶分期免手續費優惠券

臨近年底，除了趁「雙11」購物，大家可能還有其他旅行、換手機、電器等各式消費大計，更加要留意同期推出的其他熱門線上線下商戶分期*優惠。

由即日起，用戶同樣可經由AlipayHK應用程式主頁搜尋「分期免息」打開相同活動頁面，每月領取一張熱門商戶最高6期分期免息免手續費優惠券。（AlipayHK應用程式截圖）

由即日起，用戶同樣可經由AlipayHK應用程式主頁搜尋「分期免息」打開相同活動頁面，每月領取一張熱門商戶最高6期分期免息免手續費優惠券，選項包括適用於500港元以上交易的最高6期免息免手續費券。在商戶線上平台或線下付款時，只需要選擇以AlipayHK結賬，並選用Ant Bank PayLater、中銀信用卡或渣打信用卡分期服務，使用優惠券即可抵扣分期利息及手續費。按此了解更多

免息免手續費分期優惠涵蓋眾多線上線下熱門商戶，不論是在Trip.com、香港航空等商戶預訂機票酒店，於豐澤、電器幫、小米、友和Yoho等購買數碼產品，以至在六福珠寶、老鳳祥或太子珠寶等選購珠寶手飾，都可使用優惠。

逐月領券 逐月享熱門線上下商戶免息免手續費分期* 附教學

不過要留意，每人每月只可領取一張分期免手續費優惠券，所以最好提前計劃，以便可逐月連續享用免手續費分期優惠。

慳到盡教學：舉例你正準備一趟期待以久的北海道滑雪之旅，在年底出發前，可以先於AlipayHK App內領券再於機票平台經AlipayHK並透過Ant Bank PayLater、中銀信用卡或渣打信用卡付款，即可以免息免手續費分期預訂機票，11月再領券後於預訂酒店平台上以相同分期服務預訂酒店，到了12月臨時想加入當地一日遊導覽行程，也可以在旅遊商戶再享免息免手續費分期預訂行程；同時，用淘寶分期優惠選購各款滑雪裝備。真正0負擔連續享免息分期，就算有無數個消費計劃也互不耽誤！

逐月領券，逐月享熱門線上下商戶免手續費分期服務。（資料圖片/iStock）

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借定唔借？還得到先好借！

*信貸產品是由中銀信用卡、渣打信用卡及Ant Bank PayLater提供，渣打信用卡銀行分期服務只適用於非淘寶商品，AlipayHK及淘寶不涉及提供以上信貸產品。AlipayHK亦不涉及提供淘寶實物商品，畫面上看到的商品，價格以淘寶香港站點App內顯示為準。優惠受條款及細則約束。儲值支付工具牌照號碼：SVF0004