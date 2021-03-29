港鐵6月27日起減票價！按機制要減呢個數　5張圖話你知港鐵賺定蝕

撰文： 研數達人 最後更新日期： 2021-03-29 17:41

先看2021年按機制港鐵票價調整幅度▼▼▼

【港鐵票價／減票價／0066】自可加可減機制實施以來，港鐵票價一直有增無減，但今年可能迎來首次減票價。政府統計處公布去年第四季運輸業名義工資指數為-1.5%，連同去年12月綜合消費物價指數-0.7%，減去0.6%生產力因素，得出-1.7%，即按機制，新年度港鐵票價將可減價1.7%。

知多些：港鐵票價可加可減機制按以下方程式運算 「0.5 × 綜合消費物價指數變動（-0.7%） + 0.5 × 工資指數變動（-1.5%） – 生產力因素（預設0.6%）」

港鐵亦宣布，於6月27日起票價下調1.7%，而港鐵將落實不同措施令使用八達通及車票二維碼的港鐵乘客，由今年4月1日至明年1月1日，維持節省約5%實際車費;連同票價下調及優惠措施，涉及金額預計超過9億元。

其實港鐵今年1月曾發盈警，以下5張圖表話你知港鐵過去10年的收入、利潤圖表▼▼▼

《香港01》翻查港鐵業績報告，過去10年（不計2020年）港鐵每年收入至少290多億元，利潤則至少逾百億元，即2010年起累計利潤超過1300億元，而相比之下，受疫情衝擊的2020年，是港鐵過去10年唯一出現虧損的年份，各項收入及客運量都大幅下跌。

另外，港鐵不時被批評事故頻繁，翻查港鐵報告資料，原來過去10年港鐵每年有逾千宗須呈報事故。