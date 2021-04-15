NFT｜數位藝術品有幾值錢？最貴作品中六合彩頭獎都買唔起！

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-04-15 12:30

近期除加密貨幣外，亦興起買賣NFT（Non-Fungible Tokens，非同質化代幣）數碼藝術品。一個頭像、一個jpg檔案以至一條短片全部有價有市。以下先睇NFT各系列平均交易額。

NFT（Non-Fungible Tokens，非同質化代幣），是區塊鏈技術一種，具有獨得的數碼標記，特點是每個NFT都是獨一無二、價值不同、不能分割也不能互換，可作為數碼藝術品或檔案的「數碼出世紙」。即使數碼藝術品在網上流傳、被人複製也能證明電子藝術品的擁有權誰屬，令到買賣更容易。

至於比特幣、以太幣等加密貨幣所採用的「同質化代幣」（Fungible Tokens）則是每個貨幣價值相同、可互換和分割。

現時十大最貴NFT藝術品，有4個屬於CryptoPunk系列頭像，售價由1000萬至近6000萬港元。而史上最貴NFT藝術品是藝術家Beeple的作品，於3月中由佳士得拍賣行經手賣出，價值約5.4億港元（6900萬美元）。

十大最貴NFT佔其四的CryptoPunk系列由Larva Labs創作，整套系列有1萬個不同款式、種類的頭象，每個頭像為24 x 24像素，並使用以太幣交易。當中最罕有的是外星人，只有9個，其中兩個登上十大最貴NFT的第二和第三位；目前最便宜的CryptoPunk圖像要價35.7萬港元（4.6萬美元）。

事實上NFT數碼藝術品已逐漸普及，亦不局限於平面藝術檔案，影片、歌曲、遊戲道具，甚至一個Twitter發文全部有價有市。例如美國職業籃球聯賽（NBA）已發售NFT產品，成交額高達5億美元；也有足球遊戲商發售NFT球星卡，供玩家在遊戲中使用。