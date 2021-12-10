東江大旱｜港人食水耗用量持續增加　惟過去十年未有用盡供水量

深圳節約用水領導小組辦公室近日發布節水倡議書，呼籲全市節水。水務局水資源管理處處長張建安表示，由於去年和今年連續兩年乾旱，東江流域正遭遇自1963年以來最嚴重旱情，大概率將形成秋、冬、春、夏四季連旱的特枯水情。

翻查資料，現時本港食水來源主要來自內地供港的東江水和收集雨水，到底本港有多少食水來自東江水？每年本港花多少錢購買食水？以下為你一一拆解：



先睇本港每年耗水量▼▼▼

2010至2019年間，本港整體食水耗用量增加6.4%，而人均食水量耗用量也有所上升。值得留意的是，食水耗用量有三分一食水因處理食水和喉管破裂而流失，並非真正用量。

現時本港食水大部份來自東江水，而收集雨水所得亦佔部份。

以往港府與廣東省簽訂「統包總額」協議，按協議香港每年須支付一筆款項，以獲得上限 8.2億立方米的保證供水量。不過在2010至2019年間，香港從未用盡保證供水量，其中3年更有超過兩成供水量未取用，導致實際東江水單位成本比以供水上限的平均成本高最多32.6%。

同期本港購買東江水的費用亦持續上升，10年間增加52.8%。

2020年港府與廣東省政府簽訂2021至2029年供水協議，由以往「統包總額」方式改為「統包扣減」，按實際東江水取水量而扣減水價，預計在這9年期間可為香港節省3.24億元；2021年供水實際單位成本將介乎每立方米 5.96 元至 7.84 元。