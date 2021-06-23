薪酬調查｜三分一打工仔疫市加薪　呢個年齡最多人有人工加！

撰文： 研數巴 最後更新日期： 2021-06-23 12:30

疫情衝擊經濟，打工仔人工大受影響，求職平台JobsDB最新公布的《2021年薪酬調查報告》顯示，今年55%受訪打工仔被凍薪。

JobsDB今年3月委託獨立調查機構，向本港4288名打工仔進行網上問卷調查，了解他們現時的就業狀況。調查結果顯示，55%打工仔今年凍薪，僅34%表示獲加薪，獲加薪加工仔較去年調查減少16個百分點，另今年更有11%表示被減薪。

按年齡計算，今年41至45歲打工仔有六成人被凍薪，最少為26至30歲打工仔，有51%被凍薪；而50歲以上有18%人被減薪。按職級／年資計算，剛畢業／工作少於1年打工仔有七成人被凍薪，遠高於整體15個百分點。

在29個工種中，從事金融的打工仔最多人獲加薪，佔52%，其次為銀行員工，佔45%；款客服務／旅遊、零售銷售及飲食／餐飲最受疫情影響，於該工種中分別有36%、33%及30%人被減薪。

今年打工仔整體平均薪酬加幅僅0.4%，創2008年以來同類型調查歷史新低，不過25歲或以下等3個年齡層加幅均比整體高，其中26至30歲加幅高3個百分點；41至45歲等3個年齡層則錄得減幅。

按行業計算，加薪幅度最高為資訊及通訊科技，加幅為3.8%，其次為會計／審計／稅收（2.7%）；減薪幅度最高為旅遊（6.7%），其次為保安／消防／保安系統（4.1%）。