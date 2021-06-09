薪酬調查｜打工仔花紅平均金額創5年新低　五行業出逾1.4個月花紅

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-06-09 12:30

打工仔除了最關心有沒有人工加，雙糧及花紅同樣重要。求職平台JobsDB《2021年薪酬調查報告》顯示，去年逾3成受訪打工仔沒有雙糧或花紅，整體平均花紅只有1.2個月，不過綜觀歷年數據，去年整體花紅並非最少！

JobsDB今年3月委託獨立調查機構，向本港4288名打工仔進行網上問卷調查，了解他們現時的就業狀況。結果顯示，逾三分之一受訪打工仔去年沒有雙糧或花紅，只有21%人同時獲雙糧及花紅。

逾兩成2020年獲花紅的打工仔對花紅金額感非常不滿意/不滿意，他們平均只獲約1.1個月花紅。另有38%人感非常滿意/滿意，平均獲約1.3至1.4個月花紅。

比較過去14年整體花紅平均金額，2014年花紅最多，為1.7個月，而2008年最低，只有約9日。

以工種分類，從事「企業銷售及業務發展」及「金融」打工仔獲最多花紅，為1.9個月，較整體多約21日；從事美容保健花紅最少，只有約15日。

以行業分類，金融服務業（非銀行）花紅最多，平均金額為1.8個月；款待業打工仔最少，只有約18日。

按職級／年資計算，初級員工花紅最少，只有1.1個月，初級員工以上職級愈高花紅愈多。

雙糧方面，從事推銷及採購最多人獲雙糧，達69%；從事社會工作只有11%人獲雙糧。

以行業分類，服裝及紡織品業最多人獲雙糧，達71%；保安／消防／保安系統業最少，只有11%。

按職級／年資計算，職場新鮮人只有28%獲雙糧，職級愈高愈多人獲雙糧。