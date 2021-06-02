薪酬調查｜失業人士點睇求職市場？更多人預計需長時間失業！

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疫情下企業裁員，不少人被迫加入失業大軍，據政府統計處，2月至4月失業率達6.4%。求職平台JobsDB《2021年薪酬調查報告》顯示，一成半受訪者表示失業，在失業並正尋找工作的人中，整體平均預計需時6.2個月才找到新工作。

JobsDB今年3月委託獨立調查機構，向本港4288人進行網上問卷調查，了解他們現時的就業狀況。整體而言，一成半受訪者表示失業，當中大部份人正在尋找工作，較去年調查增加3個百分點。

在失業並正尋找工作的受訪者中，27%人會尋找與上份工不同的工種，45%人表示除非有更好機會，否則無意轉換工種；另有28%人表示會尋找相同工種。

問及計劃轉換工種的原因，最多人因疫情影響，原本工種工作機會急劇減少，而計劃轉換工種，佔24%。

在預計尋找工作時間方面，今年整體平均預計需時6.2個月，較去年調查的5.5個月多約21日。今年35%受訪者預計需時半年以上才找到工作，當中14%人更預計需時一年或以上。

今年48%失業並正尋找工作的受訪者預計未來新一份工作的薪酬會減少，較去年調查增加15個百分點，並平均自降「薪價」23%；認為會加薪的人只有16%，預計薪酬平均加14%。

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