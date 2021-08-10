選委選舉｜一文看清新舊選舉制度六大變化　委員組成資格大變革

全國人大常委會通過完善香港選舉制度，當中包括重新構建選舉委員會和立法會。新選舉制度下，選委人數由1,200人增加至1,500人，大部份界別分組改為團體票，選民人數大幅減少至7,000多人。選委會除了提名及選出行政長官的功能外，亦需負責提名和選出立法會議員，意味無論組成架構，抑或實際職能均有重大改變。



選委大增300席

2021年3月30日，人大常委會召開會議，全票通過修改《基本法》附件一、附件二的草案，修改本地選舉制度。選委會人數原本由1,200人組成，新制度下將增加至1,500人；原原有的四大界別亦改為五大界別，每個界別300人。

新增人大政協成當然委員 分區委員取代區議員

新增的第五界別，由原屬第四界別的港區人大代表及政協委員（190席），以及新加的全國性團體香港成員代表（110席）組成，共佔300個席。另外，第四界別中，117個原本由區議員互選產生的選委席位取消，加入港九及新界的分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員的代表（共156席），以及內地港人團體的代表（27席）。

新增的第五界別，由原屬第四界別的港區人大代表及政協委員（190席），以及新加的全國性團體香港成員代表（110席）組成。（新華社）

基層社團、同鄉會等新力軍獲入場券

另外，選委會亦新增多個界別，當中包括基層社團、同鄉社團兩大分組（各60席）。基層社團包括香港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會三大建制組織的屬會。至於同鄉社團就包括24個省級同鄉會及他們轄下的縣級社團，至於在港有十多萬會員的潮屬社團總會則未獲納入名單。

職能擴大 選40個立法會議席

選舉改制後，選委會除了提名及選出行政長官，亦同時肩負提名、選舉立法會議員的職能。

2017年特首選舉。（資料圖片／梁鵬威攝）

以往特首選舉候選人需獲不少於150名選委提名；在新選舉制度下，提名選委人數增至188人，並新增五大界別中，獲得每個界別至少15人提名。另外，新制下選委會獲委以重任，負責提名及選出40名立法會議員，而任何有意參與立法會直選及功能界別選舉的候選人，須從五大界別均取得提名方能入閘。

選民人數銳減

選委會職能擴大，選民數字大幅減少。在2016年的選委會選舉中合資格選民約25萬人，僅佔全港整體370多萬選民6.5%。選舉制度改變後，多個界別分組中的個人票取消，按照最新公布的臨時選民登記冊，選民人數只有約7,900人，比上屆大削約98%。

選委會界別分組選舉將於9月舉行，按照最新公布的臨時選民登記冊，選民人數只有約7,900人，比上屆大削約98%。（資料圖片）

增設召集人制度

選舉委員會設召集人制度，負責必要時召集選舉委員會會議，總召集人須由職位達國家領導人級別的選委擔任，負責在選委會各界別指定若干名召集人。當遇上重大的立法議題，或是特殊的政治事件時，召集人便會召集所有選委開會商討。