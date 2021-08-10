選委選舉｜盤點板塊勢力變化　國家隊、建制派崛起　商界成輸家？

2020年3月，全國人大常委會會議全票通過修訂《基本法》附件一，完善本港選舉制度。隨著選民資格大改，多個分組界別有變動、個人票由團體票取代，四大界別增至五大界別等，選舉委員會內的勢力版圖將有天翻地覆的轉變。到底哪些人成為選委會新貴，又有哪些人落馬失勢？



商界版圖大轉變

選舉委員會代表香港人選出特首，商界在當中一向都甚具影響力，各大財團每屆均會派人出選搶佔席位。在2016年選委會選舉中，單單是長和系、新世界、會德豐、新鴻基及恒基五大地產集團，便以穩佔至少41席，包括長和主席李嘉誠、會德豐主席吳光正、新世界集團主席鄭家純、恒基主席李兆基。

長和系前主席李嘉誠。（資料圖片）

選委會中的商界力量，除了有盤鋸多年的本地大財團，中資公司的影響力亦與日俱增，上屆選委會選舉中，至少80人與中資機構有關，當中有58人（72.5%）集中在以公司票為主的第一界別。

中銀大廈（資料圖片）

區選落敗建制有望捲土重來

2019年區議會選舉建制派大敗，大量建制區議員連任失敗、交棒失利。其後他們大多獲委任為分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員代表。選舉改制後，第四界取消區議員議席，另相應新增兩個分組，共選出156席，投票人包括全港18區的分區委員會及地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會委員代表，令他們有望循此界別分組躋身選委。

「國家隊」票源大增

新選舉制度下，選委會組成大執位，包括港區人大、政協成為當然選委、於多個界別加入當然或提名選委，令「國家隊」選委人數大增。

決定誰是特首的選舉委員會大執位，「國家隊」成員大增，由以往主要集中在人大、政協，以及屬第一界別的「香港中國企業協會」三大分組，改制後除了政協選委席位擴大至全體港區政協委員，更新增全國性團體香港成員代表、內地港人團體代表等，上屆由主要由泛民取得的數個專業界別分組內，亦增加須在國家級團體成員中提名的當然選委。

1500名選委中，預計由中央直接或間接控制的席位達539個，由港府委任或左右的席位則至少有232個，合共約771席，加上傳統「嫡系」票源，三大系統合計近9百張「鐵票」，佔選委會約6成席位。

廢除區議員互選席位 民主派票倉蒸發

改制前，第三界別「各議會組織代表」中，有117名選委由現任區議員互相選出；新制下全數取消。

2019年區議會選舉（資料圖片／盧翊銘攝）

另外多個以往被視為民主派票倉的專業組別，因取消個人票改為團體票、引入當然席位等，變得面目全非。例如，原本資訊科技界有萬多名選民，新制度下改為科技創新界，30名選委一半由國家級科研機構院士中提名產生，餘下則由團體票選出。

泛民票倉「專業界別」全變團體票 合資格登記團體多屬建制

另一例子是原本投個人票的社會福利界改為團體票，選委席位亦由原本60席大減至30席，當中15個屬當然議席，如東華三院、保良局等慈善機構。餘下15個經選舉產生的議席，亦由上述團體負責投票。令民主派無法複製以往派員參選左右特首選舉的情況。