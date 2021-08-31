選委會選舉｜分析商界勢力版圖變化　新制度下影響力大減

商界在選舉委員會佔300席位，甚具影響力，各大財團每屆均會派人出選搶佔席位，投票取向足以左右大局。

2016年選委會選舉中，單單是長和系、新世界、會德豐、新鴻基及恒基五大地產集團，便穩佔至少41席，長和主席李嘉誠、會德豐主席吳光正、新世界集團主席鄭家純、恒基主席李兆基等人均躋身選委。

選舉制度改革後，第一界別「工商、金融界」維持300人，但整體選委人數增，令商界席位由以往佔25%減少至20%，影響力有所下降。



長江和記實業有限公司資深顧問李嘉誠（左）及其長子李澤鉅（左二）（資料圖片／羅君豪攝）

回顧2016年選委會選舉，長和李嘉誠家族背景者有10人參選；新世界集團、會德豐、新鴻基地產各有9人具上述財團背景，另有6人具恒基背景。最終有長和系、新鴻基、會德豐背景候選人中，分別都有9人當選，新世界集團和恒基兆業則分別有8名及6名相關背景的人士當選選委。41人中，有超過半數、23人為自動當選，包括李嘉誠、吳光正、鄭家純及李兆基等。

各大家族中，也有人憑其政界背景成為選委，例如李嘉誠長子李澤鉅、李兆基長子李家傑、以及吳光正、鄭家純均循政協屆別成為選委。

商界勢力「明升暗降」

選舉制度改革後，第一界別「工商、金融界」仍然為持300人，但整體選委由1,200人增加至1,500人，換言之，商界選委比重由25%降至20%。具體至界別分組，「商界」分組由兩組增至三組，但新增的「商界（第三）」其實是原來的界別「香港中國企業協會」，再看席位數目，「商界（第一）」和「商界（第一）」的席位分別都由18個減至17個。兩個界別的選委分別由香港總商會、香港中華總商會成員以團體票選出。

交通銀行（香港）（資料圖片 / 高仲明攝）

2017年特首選舉，五大家族中，包括李兆基、鄭家純、吳光正等「父子兵」當時都表明支提林鄭月娥，本港首富李嘉誠當時沒有公開表明支持哪一個特首候選人，而其子李澤鉅、李澤楷均表明支持林鄭。