選委會選舉｜中資背景選委分析　影響力勝本地傳統商界富豪家族

選舉委員會中的商界力量，除了有盤鋸多年的本地大財團，中資公司的影響力亦與日俱增，於2016年選委會選舉，1,700名候選人和當選選委中，至少80人與中資機構有關，當中有58人（72.5%）集中在以公司票為主的第一界別。



中銀香港（資料圖片）

2016年至少80選委及候選人有中資機構背景

大型中資集團如招商局、越秀集團、交通銀行、中信、華潤等亦派員搶灘各界別分組；另有16名中資企業代表，於專為駐港中資機構而設的香港中國企業協會自動當選成為選委。上屆選委會選舉中，中資保險金融集團如中國太平和中銀集團亦分別派出3人參選。至於在由專業人士及團體組成的第二界別中，體育、演藝、文化及出版界的出版小組，更有近半候選人與由中聯辦任股東的聯合出版集團有關。

2016年的選委會選舉中，中國港中旅甚為積極，有多名代表進軍旅遊界和酒店界。中旅社董事長盧瑞安、銅鑼灣維景酒店總經理郭永祥等4人循中企協和全國人大身分晉身選委。旗下的信德中旅船務投資有限公司亦派出何超鳳和陳國盛兩人參選地產及建造界和航運交通界。此外，中旅社三名員工潘國華、顏尊亷和姚柏良同時兼任區議員，亦出選港九各區議會界別分組，最終全數當選將坐擁12票，比長和系預計9票還多。

另外，本港三家發鈔銀行之一的中銀集團，旗下中銀香港信託董事長兼前立法會議員吳亮星以人大身分成為選委。另有7人循金融界和中企協自動當選，他們分別是中銀不同部門如工商金融部、法律服務中心、分銷網絡和資訊科技部的總經理。中銀保險業務亦有派4人參選保險和金融服務界，最終11人當選，影響力猶勝具匯豐背景的最多7票。