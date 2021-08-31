選委會選舉｜新制度改以團體票為主　各分組界別選民人數大減

選舉改制後，選委會人數增加至1500人，不過選委會選民則由過往約25萬人減至7,000多人。其中，工商、金融界、專業界和基層、勞工和宗教等界全面廢除個人票，改為團體票。扣除當然議席、各界別提名產生的席位後，9月19日將投票選出982名選委。



第二界別的個人票數目大跌，其中今屆選委將過往各佔30席的高等教育界及教育界合併，改為14席團體票及16席當然選委，根據選委會臨時投票人登記冊，教育界雖為今屆最多選民登記的界別，有約1700名選民，但同時亦是選民人數減少最多的界別。現時選民包括多個中小學和幼稚園，部分辦學團體如聖公會、中華基督教會、明愛等持多張票。

除教育界外，以往個人票為主的多個專業界別改至團體票，合併後的醫學及衛生服務界由5萬多個人票減至80張團體票，會計界亦由2萬多個人票減至39張團體票，以上的專業界別選民原合共超過21萬個人票減至2千團體票。選舉制度修訂後，第一、二界別的選民人數相繼減少，而反增的選民人數主要落在第三、四界別，以及今屆新增的第五界別。

選舉委員會界別分組選舉將於9月19日舉行，是次選舉將選出982席，其餘議席屬當然委員或由提名產生，佔席位最多的分別是190席的港區全國人大代表及港區全國政協委員、新增110席的有關全國性團體香港成員代表，以及90席立法會議員。