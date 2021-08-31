選委會選舉｜專業界別大改革　增當然提名選委　投票產生人數大減

在新選舉制度下，原由民主派主導、以個人票選出的第二界別選委議席改為團體票，並增加當然議席，以往逾21萬個人票選民被全面廢除。改制後合資格組織多有建制背景，過往大多屬民主派的專業界別如同「連根拔起」。



新制下原有60席、上屆全屬泛民的社會福利界（原是第三界別）改至30席，各有30席的教育界及高等教育界、醫學及衞生服務界亦分別合併，合共減少90席。

根據臨時投票登記冊，約7900名登記選民中，社會福利界有約140個團體登記，包括博愛醫院、樂善堂、新家園協會、香港社區組織協會等，本身是列明團體、泛民佔過半數的社會工作者註冊局則未有登記為選民。而擁有最多民主派會員的教協，教育局於7月31日宣布全面終止工作關係，會長馮偉華於5月上旬時已表示，教協決定不會派人參加選委會選舉。

教育界及衛生服務界原擁有最多個人票選民，修改選舉制度後，上屆由泛民全取的、法律界、資訊科技界、高等教育界、教育界及衞生服務界全改為團體票，選民人數亦大跌。

香港科技園公司為科技創新界別分組經選舉產生的委員的列明團體之一。（資料圖片）

另外，新設的科技創新界取代資訊科技界，同樣有30個席位，但當中一半由中國科學院或中國工程院香港院士中提名產生，而合資格列明團體則包括國家級科研平台、香港創新科技相關的公營機構及參與政府科創發展諮詢的學術組織和專業團體，如香港科技園公司、生物科技協會、智慧城市聯盟有限公司等。