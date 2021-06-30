全球彈性指數香港跌至26位遠遜於新加坡　兩地比較呢項評分差最多

撰文： 林奧莉 最後更新日期： 2021-06-30 13:32

全球大型財產保險公司FM Global早前公布2021年「全球彈性指數（Resilience Index）」，新加坡排名較去年躍升10位，排全球第12位，首次超越香港，成為亞洲區內彈性最高經濟體。香港今年排名則大跌7位，跌至全球第26位。

「全球彈性指數」每年依據營商環境的彈性情況，對全球130個國家或地區進行排名。指數綜合生產力、政治風險、打擊貪污等12項客觀指標，反映每個國家或地區的經濟、風險質量及供應鏈狀況。

今年彈性指數頭三甲依次為丹麥、挪威及盧森堡，頭10位均為歐美國家。

香港排名自2018年起每年下跌，2018年時曾排全球第15位，但今年大跌至第26位。

比較香港、中國內地、台灣、日本、韓國及新加坡6個亞洲國家或地區的排名，新加坡及日本總排名比香港高，香港經濟表現不及新加坡及日韓台。

在「經濟」的分項中，香港「生產力」獲51.1分，全球排第12位，而中國內地3個區只獲14.5分，全球排67至69位。

在「經濟」另一分項中，香港「政治風險」為50.7分，排名由去年全球第25位急跌至今年81位，反映香港政治風險增加。

在「供應鏈」的分項中，香港「打擊貪污」獲86.5分，排全球第15位，而新加坡則排全球第2位。