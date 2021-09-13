富途推700萬全民大抽獎！送Audi房車、iPhone即睇3步參加方法

富途證券為慶祝平台用戶人數超過1500萬人，現正舉行全民大抽獎，參加者只需於富途牛牛手機APP話題專區內留言及簡單幾步，即可參加大抽獎，獎品包括20部Audi A3 Sportback 房車及100部蘋果手機，總值近700萬元！



今次富途證券富途牛牛圈大抽獎將於9月30日截止，有意參加者可按以下方法登記，只需3步就完成。提提大家，現時富途「新客戶」可獲贈蘋果（AAPL）美股一股，價值約1000港元，以及港股一世免佣。

富途牛牛圈大抽獎參加方法教學▼▼▼

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牛牛圈有幾HIT？



富途牛牛是首個集證券交易、財富管理以及社交社平台於一身的互聯網券商平台，平台用戶人數超過1500萬人，特點在於除股票買賣外亦兼具社交平台功能。

當中的「牛牛圈」討論區更吸引不少人於圈內分享投資日常、討論最新投資訊息，是本港熱門的財經界論壇，同時設有股票熱度榜，方便用戶了解市場焦點，例如港股近期最受關注的股票就包括騰訊、快手和小米集團。

記者發現富途牛牛除了一般股票報價、落盤買賣功能外，用戶亦可選擇追蹤熱門股票，除了能發現話題度高的股票，亦可緊貼其他用戶反映的內容以及投資貼士以供參考。以最受牛友關注的騰訊為例，不少用戶以圖表和技術分析騰訊走勢、分享個人操作戰績，並就最新消息熱烈討論。

「牛牛圈」基金、新股、窩輪牛熊Tips助新手上路



除了一般用戶外，「牛牛圈」另一特點在於有上市公司、基金經理、分析師等參與其中，直接向用戶講解公司資訊、業績等，用戶毋須另行搜尋資料。例如港人熟悉的騰訊、阿里巴巴集團、美股Tesla等均在牛牛圈設有官方帳戶。

此外富途牛牛亦同時提供各種基金資訊、新股情報、窩輪牛熊證、期權期貨等投資工具教學。例如「明星機構持倉」就提供巴菲特、索羅斯等名人，以及橋水、淡馬錫、紅杉資本、高珁資本等著名基金持股及升跌比例，方便用戶從中發掘投資靈感。

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另外，富途亦會舉辦模擬炒股/期貨大賽，例如9月富途牛牛正舉辦美股模擬爭霸戰，短短數天領先者回報已多達四成！參加者除可借此零成本練習投資技巧，所有用戶亦有機會一睹領先者持倉股票以作參考，提升投資表現。

最後提提大家，富途現正舉辦大抽獎，凡年滿十八歲且持有有效香港身份證的註冊用戶，只需簡單3步於牛牛圈留言即可參加大抽獎（抽獎連結）：

1. 開啟富途牛牛APP，點擊進入「牛牛圈」話題專區 ；

2. 於左上方「推薦」進入「熱議話題」，在「你最喜歡的投資理財功能和學習投資的方法是什麼？」話題中，撰寫不少於20個中文字或30個英文字的評論；內容不能抄襲，否則會被取消資格；

3. 發表後，立即返回活動頁面登記抽獎資料。

本次抽獎獎品包括20部Audi A3 Sportback 房車及100部蘋果手機，總值近700萬元，截至9月8日已有超過10萬名用戶登記參加富途大抽獎。大抽獎登記時間由即日起至9月30日截止，抽獎結果將會在10月29日公布。