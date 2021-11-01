立法會選舉｜新制度議會選制大改革　一文看清五大轉變

立法會選舉2021將於12月19日舉行，在新選舉制度下，立法會無論議席組成、選區或分組劃界、投票流程等均有多項改動，當中包括議席數目由70席增至90席，並新增40個選委會議席，以下將深入分析五大主要改變。



1.議席數目增加，新增選委界別

新選舉制度下，立法會議席將由以往70席增加至90席，而議席組成亦有改變。原本佔35席的地區直選將減至20席，功能組別亦由原本的35席減至30席，另新增佔40席的選委會界別。選委會界別由1500選委投票選出40名立法會議員。

2. 5區變10區 地區直選減至20席

由全港登記選民投票的地區直選由35席減至20席，選區劃界亦由5區改劃為10大選區，每區有2個議席，採用「雙議席單票制」，每人可投票選一人，得票數最高兩名候選人當選。

3.功能組別組成、選民資格改動

佔30席的功能組別亦有多項改動，包括取消原有區議會（第一）及區議會（第二）（俗稱超級區議會）的6個席位。另外各功能組別亦有改動，例如新增港區人大政協及全國性團體、將資訊科技界改為創新科技界，以及將醫學界和衛生服務界合併等。

選民資格方面，部份界別由個人票轉為團體票，令選民人數減少。不過有分析指，各投票團體亦具代表性，能代表界別內不同持份者。

4.遲一小時開始投票 轉用電子派票

今次立法會選舉投票程序亦有多項改變，投票時間將延1小時至早上8時半開始，晚上10時半結束。另外，今屆選舉轉用電子派票，選民進入票站後，職員會以平板電腦掃描選民身份證並派票，選管會主席馮驊強調系統不會記錄發出的選票，票站內亦不會有人面識別裝置。

另外，今屆票站外會設「關愛隊」，長者、孕婦及因身體狀況難以長時間站立人士可優先投票。為配合防疫，政府擬在竹篙灣檢疫中心設票站，檢疫酒店及家居檢疫者則不設特別安排。

5. 候選人需獲選委提名 通過資格審查

另外，今屆選舉起要求候選人需向選委會五個界分別取得2至4名選委提名，以及通過資格審查。

候選人資格審查委員會由政務司司長李家超擔任主席，審查候選人資格，並由警方國安處審查候選人是否擁護《基本法》及效忠香港特區，再交由特首帶領的國家安全委員會定奪，並向資審會出具意見書，建議是否取消資格。