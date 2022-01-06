Omicron｜法國南部現新變種！即睇各地最新疫情、接種率

Omicron變種病毒席捲全球，美國1月3日單日確診突破百萬宗破紀錄！另外法國南部出現新變種變毒株B.1.640.2，帶46處突變，疫苗功效或大打折扣。早前聖誕假期遇上Omicron迅速傳播，不少地方確診個案均飆升，究竟各地疫情有多嚴重？與其他地方比較香港疫苗接種率、第三劑接種量情況如何？



早前聖誕假期，不少地方均舉行大型聚會及活動，Omicron變種病毒於全球迅速傳播。假期後因檢測及紀錄堆積，美國當地時間1月3日單日確診破百萬宗，是有紀錄以來最高，其後回落。此外英國自聖誕假期開始單日確診均逾十萬宗，1月3日單日確診七天平均數接近17萬宗，但已稍見回落。另外，科學家於法國南部發現新變種變毒株B.1.640.2，帶46處突變，疫苗功效或大打折扣。

Omicron亦已殺入本港社區，與Omicron輸入個案相關的又一城望月樓群組增至六人染疫，特首林鄭月娥預告，2月24日將落實疫苗氣泡，進入食肆等表列處所和其他指定地點如學校、文康設施均需至少已打一針，具體細節稍後公布。

比較各地接種率及確診趨勢，現時本港完成兩劑人口佔總人口（即接種率）約六成，而最近一周單日確診介乎12至29宗。至於接種率高逾八成的新加坡，由於當地政府採取與病毒共存策略，令確診數字於去年9至12月間一度高企。

港府預告農曆新年後、2月24日將擴大「疫苗氣泡」至食肆等18類處所，本港市民須至少打一針才可進入，趕往打第一針的市民急增。澳門方面，最新兩劑接種率已達七成。另外英、美接種率亦介乎六至七成水平。

多地自去年中起開始施打第三劑疫苗、即加強劑。現時本港第三劑接種率僅約5%，仍維持較低水平，至於英國加強劑接種率已接近五成，美國加強劑接種率約為20%。