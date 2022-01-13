第五輪防疫抗疫基金｜盤點各行業資助　食肆獲近百億遠超其他處所

特首林鄭月娥日前宣布，將重啟第五輪防疫抗疫基金，向受疫情影響的行業，包括食肆、旅遊業等提供援助，詳情周五（14日）公布。她又稱4輪基金結餘仍有40多億元，有錢可即時發放援助。究竟自疫情開始以來，政府相關支出有多少？



林鄭預告，第5輪防疫抗疫基金分為兩部分，一是受收緊防疫指施影響的行業，包括關閉的表列處所和食肆；二是一直處於冰封狀態的行業，如旅遊業。她指新一輪抗疫基金將以上一輪為藍本，不過由於停業時間與以往不同，料援助金額亦會有所不同，本周五（14日）會公布詳情。

政府於2020年2月推出第1輪防疫抗疫基金，涉及300億元，包括醫管局抗疫工作、零售業、運輸業界等資助。抗疫兩年，政府至今共推出4輪抗疫基金，涉及1,979億元，連同財政預算案提出的「全民派1萬元」，以及「保就業」等紓困措施，預計總支出達3,179億元。

在過百項措施中，保就業計劃及全民派發1萬元涉及的金額最多，合共有1,633億元，佔整體紓困措施約一半，其中第2輪受社交隔離措施影響的餐飲處所資助有46.5億元，躋身首10項涉及最多金額的措施。

今次抗疫基金將支援旅遊業及關閉場所，自首輪抗疫基金至今，多次受社交距離措施影響營業的食肆共獲得97.22億元資助，其次是美容院、按摩院及派對房間，有17.6億元。

2020/21年度政府錄得2,576億元財政赤字，為歷史最高赤字紀錄，遠超預計的1,391億元。根據去年財政預算案，主要原因是政府疫情期間推出的多項紓困措施，包括防疫抗疫基金，預測2021/22年赤字為1,016億元。