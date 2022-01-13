Omicron｜Google數據揭洪為民生日宴前　大多數市民已減外出

本港Omicron變種病毒疫情持續，市面人流減少，Google發布的「人流趨勢」數據顯示，自上月底社區感染群組再現、當局宣布擴大疫苗氣泡至食肆後，包括零售和康樂場所等多個地點的人流大減。不過正當大多數市民減少外出之際，港區人大代表洪為民宴舉行生日宴，因席上有兩人確診，多名赴宴官員需檢疫或居家隔離。



Google社區人流趨勢報告利用匿名化數據，比較疫情前後六類地點的人流變化。數據顯示，由今年初起，本港零售和康樂場所、公園和車站的人流均較去年12月水平下跌。其中包括餐廳、購物商場、主題公園、戲院等的「零售和康樂場所」人流明顯減少，較基準水平下跌14%，而公園場所人流更較基準下跌18%（註：最新1月8日數據）。

去年12月底，本港首現Omicron變種病毒社區感染個案，並陸續爆發望月樓及維園跳舞群組，當局於12月31日預告擴大疫苗氣泡至食肆。值得留意的是，1月1日及1月2日即使是公眾假期及周日，但兩日間「零售和康樂場所」人流均較之前下跌，而正當大多數市民減少外出之際，港區人大代表洪為民於1月3日舉行生日宴，當中兩名賓客其後確診，包括民政事務局局長徐英偉等赴宴官員需檢疫或居家隔離。

疫情自去年中起緩和多時，至年底重燃。上圖顯示由2021年初自今的社區人流熱度，可見去年初除雜貨店和藥房、住宅區外，多個地點人流都接近冰封，至年中人流才開始回暖，至今年初人流再度下跌。