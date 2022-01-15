COLLAR出道IG吸粉21萬Marf最多人讚好　MIRROR當年成軍情況如何？

由ViuTV選秀節目《全民造星IV》誕生的女子組合COLLAR周三（12日）正式出道，出道首小時官方Instagram追蹤人數每分鐘上升逾千人，迅即有21萬人追蹤。



外界不少人將COLLAR與同樣《造星》出身的「師兄」人氣組合MIRROR作比較。到底今次COLLAR出道與2018年MIRROR成軍時，外界反應有多大分別？



MIRROR近年人氣極高，連帶女團COLLAR的話題也急升。周三晚上有逾7萬人觀看出道直播，一天內官方IG專頁追蹤人數急升至21萬，已超過同樣是大國文化旗下、由《全民造星》組成的ERROR組合，距離MIRROR尚有約12萬。

▼▼《造星4》女團COLLAR成員▼▼

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各成員方面，比賽冠軍邱彥筒（Marf）IG追蹤人數達18萬，可媲美MIRROR成員。其次是許軼（Day）和蘇雅琳（Ivy So），各有15萬和11萬人追蹤。

MIRROR至今出道近3年，回顧2018年11月出道首日，MIRROR官方IG專頁同樣發布各成員的介紹帖文，當時姜濤的帖文讚好最多，有約3千個。至於剛出道的女團讚好最高的帖文屬於邱彥筒（Marf），有6萬個，整體多MIRROR近20倍。

要注意的是，COLLAR高人氣一大原因來自MIRROR的極高人氣帶動，MIRROR自去年姜濤於叱叱頒獎禮奪「我最喜愛男歌手」後開始受越來越多人關注，直至下半年演唱會、《調教你MIRROR》真人騷，以及多個大型廣告等導致其爆紅，至今組合專頁有33萬人追蹤，其中姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）的個人專頁更各有多達67萬人追蹤。