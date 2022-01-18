迎虎年｜超市多款年貨率先減價　藍罐曲奇減40元　即睇邊度最抵

農曆新年將至，不少人都會購買賀年糖果、禮盒送贈親朋。「01研數所」比較22款熱門賀年食品在多間超市的售價，發現有16款貨品已經減價，當中有曲奇禮盒更減價接近40元相當於正價七折；另有軟心朱古力、麵條禮盒減幅逾三成半。另外，同一款貨品，不同超市價錢可相差逾兩成。



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七成選定年貨已減價 藍罐曲奇減40元

「01研數所」利用消費者委員會網上價格一覽通網站，比較22款賀年糖果、年貨食材於1月9日及16日售價，發現當中有16款貨品已率先減價，比例超過七成。

當中丹麥藍罐牛油曲奇（908克）於其中一間超市更減價接近40元，最新售93.1元，相當於原價七折；而同系列681克裝於其他超市亦減價20多元，最平售79元。另外嘉頓家庭什餅禮罐亦減價超過一成。

22款年貨售價平均減幅9.7%

至於減價幅度最大的是瑞士蓮牛奶軟心朱古力（14粒），較上周減價超過三成，最低價僅售46.4元。而全部22款年貨（僅包括有兩周均有數據的貨品）平均減幅達9.7%。

整體價格變動方面，將22款選定年貨的單價相加而成的「年貨指數」，1月9日價格為1,720.8元，至1月16日已減至1,553元， 較上周優惠超過160元 。

同一年貨不同超市差價可達30元

值得注意的是，部分年貨於不同超市售價相差不小，例如武當Cadet波爾多紅酒（750毫升）於不同超市價格相差可超過30元，在不同地方購買丹麥藍罐牛油曲奇（681克），價錢亦相差逾20元。

▼下圖詳列22款年貨於不同超市售價比較▼