疫下網購新衣Uniqlo、GU APP最勁？呢間本地服裝最多分店遍布全港

農曆新年將近，即使在疫情下外出購物意慾大減，不少人都會網購為自己和家人添新衣過節。《香港01》分析現時主要休閒服裝品牌網絡和分店數據，究竟各品牌的網上和實體店分布如何？港人最愛哪些品牌？



過去兩年受疫情影響，經濟大受打擊，不少國際連鎖服裝品牌宣布撤出香港業務，部分只維持網上銷售。去年底零售稍回升，網購方面，根據網絡排名統計，三大時裝品牌的網頁流量均上升，每次平均瀏覽3至5分鐘，直接網購或瀏覧產品。

以下分析現時本港主要休閒服裝品牌，包括本地及國際品牌，不計運動服裝、鞋履及高級時裝。



先看手機應用程式排名▼▼▼

以去年底聖誕檔期（2021年12月21日至27日）為例，在所有手機應用程式總排行上，Uniqlo排行第16位，是首個擠身總排行榜的服裝品牌。按購物分類的話，網購平台ZALORA和西班牙品牌ZARA分別排行首35名內。

社交平台Instagram方面，Uniqlo港澳及GU香港地區專頁排首2位，其次是本地品牌Hisso。但由於部分國際品牌未有設有專門香港地區專頁，故未有加入比較。

各方面網絡數據顯示，香港地區Uniqlo和GU的網上購物平台最受港人歡迎。兩個日本品牌同屬迅銷公司，不時推出限時推廣活動，以及應用程式登記會員專享的優惠等，相信是推動其應用程式排名排在前列位置的原因之一。

若按實體分店數量比較，兩個日本品牌的分店數量並非最多，兩者以開設大型旗艦店為策略。本地品牌以Baleno分店最多，總數超過80間，不少位於小型商場。

以上分店統計選取自鑽石山荷里活廣場、銅鑼灣皇室堡及利舞臺、旺角朗豪坊、沙田新城巿廣場及將軍澳新都城中心6個大型商場設有的品牌，不完全包括所有在港服裝品牌。