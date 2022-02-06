勞力士疫情下更保值？有停產款式官方售價4萬　半年內急升1.6倍

新冠肺炎衝擊全球經濟，股票巿場有升有跌，但多款名錶價格持續上升。瑞士名錶勞力士（Rolex）本具一定保值能力，加上疫情下產量減少，現時連入門款價格亦急升。以下比較5款4萬元至9萬元的勞力士，全部手錶均有升值，有1款更由4萬元升至超過10萬元，升幅達167%！



5款手錶價格最近半年均有所升值，其中較受歡迎的GMT Master II系列「Rolex GMT Master II 16710」的升幅最高，截至1月18日，本身零售價為4.4萬元，巿場價格已上升至11.9萬元，升幅達167%。

另一款潛水錶Sea-Dweller（俗稱鬼王）系列16600 零售價4.9萬元，亦上升83%至9.1萬元。反而2017年推出的50週年Sea-Dweller 126600手錶的升幅較少，原售價約9萬元，現時升至12.1萬元，僅升值約3成。

2021下半年升值最多的GMT Master II 16710推出年份為1989年至2007年，是GMT Master II系列的第二代手錶，其紅藍色的錶圈被稱為「百事圈」，持續生產了18年。零售價相較其他外型相似的同系列手錶低，但近年在二手巿場價格則不斷上升。

根據WatchCharts 1月份價格建議，以100隻GMT Master II 16710手錶估算，普遍定價11.4萬至12.3萬元，佔約4成，最低有17%定價為9.7萬至10.4萬元，最高則有1%定價17.5萬元至18.4萬元。