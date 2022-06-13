居屋2022攪珠｜51折發售房委會盈餘咁多　即睇邊個屋苑單位最賺錢

居屋2022年今日（13日）攪珠，首10個中籤號碼分別是00、47、08、11、29、16、09、72、64、36。



今期屋苑包括北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，將以市價五一折出售近9,000伙單位。



居屋雖然以資助形式出售，但過往每期均有10多億至40多億元盈餘，而按公開資料推算，房委會出售居屋一個樓王單位，盈餘可高達280萬元！即看房委會每期居屋進帳，賣哪個屋苑樓王最賺錢、業主又付出了多少錢。



▼2022年新居屋▼



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房委會早前公布，2021/22年度綜合帳目修訂盈餘為96.23億元，主要來自出售資助房屋的69.83億元的收益。而事實上，自房委會復售居屋起，每期盈餘均有增無減，據立法會資料顯示，出售2,160個單位的居屋計劃2014運作盈餘接近11億元，至2018年增至41.3億元，出售4,431個單位，平均每個單位盈餘達93萬元。而有關2019年居屋的運作盈餘尚未公布，但利用房委會之前公布的預計成本及價單售價，推算出盈餘或可達66億元。

居屋一般按市價的五至六折發售，樓價持續上升，居屋價格亦跟隨。2014年居屋樓王荃灣尚翠苑500多呎單位售326萬元，而2019年何文田冠德苑樓王則達529萬，但需注意地段、景觀亦影響個別單位售價。

至於房委會出售哪個單位「賺錢」？以各屋苑樓王售價，減去按單位面積估計的工程成本（包括發展、土地及其他成本），推算出2019年居屋將軍澳雍明苑一個568平方呎大單位，當年售455萬元，推算工程成本約176萬元，估計盈餘達280萬元，佔樓價六成，拋離其他屋苑單位。其他「賺錢」單位包括位處市中心地帶的長沙灣凱德苑、凱樂苑的樓王單位。

另一方面，有部分單位售價遠低於工程成本，例如位置遍遠的梅窩銀蔚苑大單位，售價較推算成本少158萬元。而根據現行安排，不論地段，政府皆以1,000元象徵式地價向房委會提供土地發展資助出售單位，估計因此造成地段好屋苑售樓盈餘多，地段差的屋苑盈餘較少甚至要補貼部分單位的現況。

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