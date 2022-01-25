疫情｜夏葵樓禁足五天　逸葵樓隔離多兩日　網民負面情緒急升

特首林鄭月娥今（25日）出席行會前見記者，宣布圍封葵涌邨夏葵樓5天隔離檢疫，並延長逸葵樓圍封多2天。同時預告，年初四大幅放寬社交距離措施的機會較微，亦會加大擴展疫苗氣泡。網民負面情緒上升，即看網民對各項措施、事件反應！



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是次分析1月25日林鄭行會前見記者後與疫情相關的Facebook、Instagram及討論區帖文（早上9時55分至11時25分），共104個主帖及1,009個回帖，結果顯示網民的負面情感度即時急升，最關注葵通邨確診及檢疫情況。

葵涌邨至今累計有226宗的確診和初步陽性個案，相關帖文在網絡上的熱度亦是最高，其次是林鄭及民政事務局局長徐英偉。

林鄭今回應洪為民生日派對調查已進入尾聲，期望農曆年前向公眾交代，就早前曾指對民政事務局局長徐英偉感到失望，表示至今看法仍然一樣，並下令農曆年前繼續休假。

最近一週網絡上「葵涌」、「林鄭」、「疫苗」3個字詞的負面帖文均佔大比數，至於徐英偉及「洪門宴」相關帖文則因討論度不足而未能分析趨勢。

討論區上，網民同樣關注葵涌邨情況，其中，多人討論一則有圍封居民被解僱的新聞，網民批評僱主做法、圍封安排，更擔心檢疫措施或不斷延長，成討論區熱度最高的帖文。