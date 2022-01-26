動畫｜由望月樓群組到葵涌邨大爆發　音樂地圖重現第五波傳播軌跡

本港第五波疫情大爆發，先是去年12月底社區「失守」Omicron入侵，導致望月樓、跳舞及外傭等群組；病毒其後兵分多路，突破檢疫篩查流入社區，最終引致葵涌邨大爆發，更迅速蔓延至荃灣、青衣。社區同時遇上Delta變種病毒夾擊，銅鑼灣寵物店員、顧客相繼染病，動物及環境樣本險出病毒，當局決定撲殺全港逾千倉鼠。



《香港01》整理每日強制檢測地點，製作爆發點地圖動畫，回顧第五波疫情傳播軌跡。



1. 機組人員引致望月樓、跳舞外傭群組

第五波疫情源於12月底有機組人員於家居隔離期間違規走出社區，以及有人在檢疫期間傳染同住家人所致，分別導致望月樓、跳舞及外傭等群組，共導致68宗個案，並於屯門引起大範圍隱性傳播，區內總動員檢測，居民大排長龍。疫情更波及官場，民政事務局局長徐英偉等官員出席港區人大代表洪為民生日宴，因席上有人後來確診，須到檢疫中心或家居隔離，事件至今仍在發酵。

2. 巴基斯坦裔主婦被「走漏」

病毒迅速兵分多路，突破檢疫篩查流入社區。43歲巴基斯坦裔主婦於檢疫酒店受感染後，被「走漏」回到社區才確診，感染多名親友，住所亦出現垂直傳播，更觸發葵涌邨大爆發，邨內已錄近300宗個案，單單逸葵樓已有逾180個患者，更蔓延至荃灣、青衣內多個屋苑，未見遏止跡象。

3. Delta夾擊

社區兼遇Delta變種病毒夾擊，銅鑼灣Little Boss寵物店員及顧客相繼染病，動物及環境樣本險出病毒，當局決定撲殺全港逾千倉鼠。按衞生防護中心統計，第五波疫情四大傳播群組至1月25日已造成418人染病。