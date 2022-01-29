疫情分析｜第五波葵涌邨患者佔逾半　葵青外兩個地區最多本地確診

第五波疫情持續，截至1月27日，葵涌邨確診者已累計超過372人，佔第五波本地疫情55%。除了葵涌邨多棟大廈出現確診個案，近日彩雲（一）邨長波樓出現垂直傳播，確診住客及保安達23人，另外黃大仙新光中心昨亦發現1宗初陽個案，令黃大仙區或成另一爆疫地區。



以下分析第五波疫情（2021年12月27日至2022年1月27日）確診者居住地點數據，了解最新情況！



2021年12月27日至1月27日共1,200人確診，包括523宗輸入個案，以及552宗與輸入個案有關連個案，其餘125宗屬本地個案。當中葵涌邨累計372人確診，佔非輸入個案總數55%。若不計算竹篙灣檢疫中心及多個檢疫設施，葵涌邨逸葵樓及映葵樓確診人數最多，而「巴裔婦」與家人居住的大坑東邨東滿樓及黃大仙豪苑則各有8宗。

黃大仙豪苑一座E單位早前疑發生垂直傳播，其中一名居民於彩雲(一)邨長波樓任職保安，長波樓至今已錄得逾20宗確診或初步陽性個案，僅次逸葵樓和映葵樓，黃大仙區疑出現另一爆發點。

第五波疫情起，1月27日本地個案累計錄得42宗，連計本地相關個案共有124宗。除了多處爆發的葵青區外，離島區及黃大仙區的確診最多，分別有18宗及14宗。

綜合最近1個月數據，疫情以葵青區最為嚴重，患者達400人，離島區東涌、大嶼山等地亦有約50人確診。鄰近的荃灣、深水埗區亦各錄得約30宗確診。