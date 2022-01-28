疫苗通行證｜政府谷針目標首劑接種率九成　去到幾時才會達標？

【疫苗通行證】Omicron疫情導致社區爆發，特首林鄭月娥宣布將於2月24日起，推行疫苗通行證，進出指定場所需使用安心出行以及展示針卡，而適用範圍將會擴大，同時明言以全港九成人接種首劑疫苗為目標。



截至1月27日，本港有530.8萬名12歲或以上港人已接種首劑疫苗，以每日1.5萬人打首針推算，尚有75.3萬人需打首劑才達標。按目前進度，意味3月下旬才能達標。



1. 最新接種率及各年齡接種率

截至1月27日，本港12歲或以上人口有530.8萬人已接種首劑疫苗，接種率約78.8%。

按年齡劃分，40-49歲人士兩劑接種率較高，而60歲以上人口接種率偏低。

2. 距離首劑接種率九成有多遠？

特首林鄭月娥於1月27日宣布，本港將於2月24日把疫苗氣泡改名為疫苗通行證，並會把適用範擴大，同時以接種至少一劑疫苗人數達九成為目標。

截至1月27日，本港12歲或以上人口約673.5萬人，當中78.8%人（530.8萬人）已接種首劑疫苗，尚有142.7萬人未打針。若要達九成目標，則需多75.3萬人打針；按現時每日約1.5萬人接種疫苗的進度推算，則需多50日，即3月18日有望達標。考慮到當中涉及農曆新年假期等因素，料3月下旬方成事。

3. 過往「谷針」措施

回顧過往多項「谷針」措施，去年6月中起多間商業機構推出多項疫苗抽獎，以及去年8月收緊「疫苗氣泡」，要求B類食肆員工須接種或定期檢測後，均令接種量增速加快。至約10月下旬，不少有意或有需要接種者均已打針，令每日接種量開始回落，直至去年底政府預告入食肆要打針，接種量即見回升。

5. 第三針接種量

因應接種後抗體水平下降以及新變種病毒衝擊，港府於去年11月開放第三劑疫苗接種，現時已接種兩劑科興疫苗人士及已接種兩劑復必泰的高風險人士可接種，至1月27日已有88.6萬人接種，約佔總可打針人口的13.2%。