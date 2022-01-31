徐英偉辭職｜林鄭接受民政事務局局長請辭　網民熱搜背景及生肖

特首林鄭月娥今日（1月31日）公布「洪門宴」調查結果，15名出席官員中，12名早於晚上9時離開、或屬短暫逗留的官員，毋須接受紀律處分。民政事務局局長徐英偉於政府公布調查結果前主動辭職，承認自己有失當行為並為其承擔責任，林鄭接納其請辭。



另外，報告同時點名發展局政治助理馮英倫長時間出席晚宴，以及未有即時向上司報告自己須接受強檢的政策創新與統籌辦事處馮浩賢，二人須接受上司口頭警告。到底網民關注什麼？他們如何看政府處理手法？



報告指出，15名出席官員中，徐英偉及馮英倫長時間逗留於晚宴，徐英偉傾談時無戴口罩，馮英倫則因飲過酒而記不清有否全程戴口罩。另外，徐英偉、入境處處長區嘉宏及退休前休假的海關關長鄧以海均沒有使用「安心出行」程式。

林鄭強調今次調查報告集中官員有否違反紀律規例，與防疫規例相關的違規行為由食物及環境署負責，調查仍正在進行中。討論區上，網民提及「辭職」的字眼最多，其次是「民建聯」、「林鄭」等，至於其他官員則暫未有太多討論。

網民亦紛紛搜尋徐英偉的相關背景，包括家人、人工、居住地點等，更有網民搜尋徐英偉的生肖及出生年份，以及「糖水」的相關字眼。網民重新關注2020年11月油麻地唐樓大火期間，徐英偉當時於社交平台上載糖水照片，被網民留言批評。「洪門宴」事件後，徐英偉於Facebook向巿民致歉，並一度換上黑色頭像，昨晚已刪社交平台專頁。