港女結婚年齡中位數破30歲！嫁內地男人數急升　「姊弟戀」佔咁多

【情人節2022】情人節街裏愛人一對對，期盼着能同偕共老。不過統計處最新《統計月刊》發現，因疫情關係，2020年登記結婚數目跌至1973年以來最，只有27,863宗，當中23.4%（6523宗）屬於再婚，而男女首次結婚年齡中位數，均突破30歲，分別為男性31.9歲、女性30.4歲，顯示港人愈來愈遲婚。



跨境婚姻方面，近年港女嫁內地男人數急升。根據統計處《統計月刊》2019年有6994宗香港女性與內地男性婚姻，佔該年所有跨境婚姻35.8%，雖然2020年跨境婚姻總數因疫情大減至3266宗，但新娘為香港女性的跨境婚姻所佔比例，反而進一步上升至48.4%，即接近一半。

值得留意的是，香港女性嫁內地男的跨境婚姻中，近四成是女性較年長的姐弟戀，超過一成更是女性比男性年長5年或以上。