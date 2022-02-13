今增1347確診約2000初確　「封城」搜尋量急升　網民最關注呢樣嘢

【封城／香港疫情／Omicron／Delta】本港新冠肺炎疫情第五波幾何級爆發，本港今日（13日）新增1347宗確診個案。雖然政務司長李家超昨日強調「唔考慮封城嘅計劃」，不過從Google Trends看到，網民「封城」搜尋量急升。



而網民最關注、相關搜尋人氣竄升最多的，是「梁卓偉封城」，或與政府專家顧問梁卓偉日前建議政府積極考慮封城有關；其次是「封城準備」及「香港封城措施」。

政務司司長李家超周六（12日）晚會見記者時強調「唔考慮封城嘅計劃」，認為此舉是最後手段，而近日加辣的社交距離、禁止跨家庭聚會等措施生效後，加上內地提供協助，便有望可遏止疫情。



李家超指中央及廣東省都會採取措施，充分保障香港的鮮活食物、蔬菜及生活必需品的供應。政府發言人於今日（13日）凌晨發稿，指有內地接駁貨車司機在檢測呈初步陽性，兩地貨車司機進行交接的接駁點因而需作全面消毒，暫停運作，今日的蔬菜及冰鮮禽肉供應仍會受到一定影響。

本港最新確診數字▼▼▼

強制檢測地點▼▼▼

家居檢疫大廈▼▼▼

網民嚴選4大必備禁足法寶



1）食品類

白米是其中一樣家居必備的食材，但因政府會提供一天3餐，毋須囤積太多。（資料圖片）

食物是頭號需要準備的東西，最好選容易收藏、存放期較長的食物，例如米、麵、杯麵、冷凍食品、朱古力，亦可準備飲用水，以防遇到停水問題。

份量方面，參考逸葵樓居民禁足家居隔離5天，由於政府會負責一天3餐，故適量購買就可供5至7天所需即可，切勿囤積浪費。

2）藥品類

家居應常備一些常用藥物。（資料圖片）

準備一些常用藥品及急救箱，例如感冒藥、消炎藥、止痛藥、退燒藥、止瀉藥、腸胃藥、生理鹽水、藥膏、膠布等，亦要檢查藥品有效期及品質，以備不時之需。如本身有長期病患，緊記預先準備好足夠藥物。

3）防疫物資

雖然只留在家中，但口罩、消毒酒精、搓手液、體溫計等防疫物資都要準備好。

疫情消毒液成為家居必備品。（資料圖片）

4）日常用品

準備好廁紙、衛生棉、沐浴露、洗頭水、洗面乳、漂白水等日常用品，但毋須大量囤貨。