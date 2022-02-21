預算案2022｜政府逾4000億抗疫儲備大減　今年還可以再派錢嗎？

新一份財政預算案將於2月23日公布，疫情爆發逾兩年以來，政府推出多輪抗疫基金、消費券、寬減公共費用等紓困措施。巿民關注政府今年會否再派錢，究竟政府至今的抗疫開支有多少？現時財政儲備有能力支持再一輪派糖措施嗎？



疫情剛開始時，政府接連推出防疫抗疫基金、保就業計劃，以及全民派1萬元紓困，2020年共支出超過3000億元。去年大幅縮減派糖措施，下半年疫情緩和，直至2022年第五波疫情爆發，重推抗疫基金。

政府至今抗疫開支達4252億元，其中7成於2020年批出，最高是923億元保就業計劃，其次是710億元現金發放計劃（全民派1萬元）。去年下半年的電子消費券累計則派出315億元，連計行政費總額為321億元。

自2019年底新冠肺炎疫情爆發後，財政赤字持續增加，政府儲備亦大幅減少，預計2021/22年度儲備為8261億元，2020年起連續兩年財政儲備相等於政府14個月的開支，僅較最低紀錄（2003/04年度）高1個月。

過往政府對財政儲備的目標水平不一，2003年財政預算案提出，財政儲備將維持在相等於9至11個月政府開支的水平，期間因應經濟狀況而不斷調節。2020年財經事務及庫務局曾表示，預測儲備將維持相當於政府開支的15個月或以上的水平。

不少政黨表態支持政府今年再派錢，由民建聯及新社聯要求派5000元，到工聯會、自由黨及專業動力的1萬元，至最高民主黨促派1.5萬元不等。財政司司長陳茂波早前表示，對再次派發消費券持開放態度，但要考慮整體社會及經濟狀況，以及政府財政負擔。

政府有能力再派糖嗎？綜合政府及會計業界年度赤字，政府過往預計赤字為1,016億元，業界最新預計則由9億元至370億元不等，若將2020/21年度財政儲備減去各界預計赤字，以及再次全民派錢1萬元，儲備將剩餘相等11至12個月的開支。

要注意的是，政府每年開支不一，以上僅以同樣疫情下的年度估算年度開支，並未計算因為社會及經濟狀況的調整。