防疫抗疫基金累計撥款2000億　第六輪各行業資助倍增　呢行拎最多

政府昨日（14日）向財委會申請注資270億元至防疫抗疫基金，推出第六輪基金共涉48項措施，向受疫情影響的行業提供資助，並首次提供一次性1萬元臨時失業支援，金額是繼2020年首兩輪抗疫基金後第三高。到底政府抗疫兩年來使用多少於抗疫？



第六輪抗疫基金首推一次性失業支援，對象為疫情下暫時失業人士，以及多個受疫情直接及間接影響的行業及從業員，包括最新須停業的髮型屋及理髮店，總涉及270億元，大部分措施預計於批准注資後一個月內接受申請。

第六輪大部分各行業的資助是第五輪的兩倍。自2020年2月推出第一輪防疫抗疫基金，抗疫兩年，政府至今共推出6輪抗疫基金，共2,284億元，連同財政預算案的紓困措施，估計總支出達4,000億元。

在過百項措施中，保就業計劃及全民派發1萬元涉及的金額最多，合共有1,633億元，佔整體紓困措施約一半，其次是去年下半年的電子消費券，共派出315億元及預計涉6.1億元行政費。

自首輪抗疫基金至今，多次受社交距離措施影響營業的食肆共獲得150億元資助，其次是美容院、按摩院及派對房間，有27.1億元。

2020/21年度政府錄得2,576億元財政赤字，為歷史最高赤字紀錄，遠超預計的1,391億元，主要原因是政府疫情期間推出的多項紓困措施，包括防疫抗疫基金。今年財政預算案將於2月23日公布，預測2021/22年赤字為1,016億元。