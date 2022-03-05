日本出口數據：港人爆買兩款食物　成即食麵、香煙最大出口市場

港人酷愛日本食品，不論魚生、零食、水果，通通都深受歡迎。日本農林水產省最新數據顯示，2021年香港成為當地農牧産物（不包括林產品）的第一大出口地，是20多種日本蔬菜、糖果、肉類，甚至煙草的最大海外市場。不過港人最愛的三文魚竟然三甲不入，即看日本各類農林水產對本港的出口數據，究竟港人最愛是甚麼？



2021年日本對港出口近102億港元的農牧産物，而包括食用及觀賞類的水產對港出口量就超過45億港元，均排在當地出口量首位。假設這些產品全數於本港銷售，即本港是以上產品的最大海外市場。至於木材等林產品，本港從日本進口量就較低。

近年日本水果大受歡迎，去年本港成為當地士多啤梨、桃、蜜瓜等的最大出口市場（以金額計，下同）。此外，本港也從當地入口大量蔬菜及蔬菜加工食品，包括紅薯、菇類、椰菜等，而方便儲存的雪藏蔬菜亦上榜。

疫情下晚市禁堂食，即食麵成為不少市民的儲糧之選，去年數據顯示，日本即食麵亦被港人「爆買」。

本港是日本畜牧產品的最大出口地，也是雞蛋、雞肉、豬肉、奶類等的最大海外市場。而本港從日本進口的各類食品中，以雞蛋進口量最高，去年達到2.2萬噸。至於水產方面，吞拿魚、油甘魚、魚翅、雪藏蝦、雪藏蟹等都位列輸出地三甲，但港人最愛魚生之一三文魚竟然三甲不入。

疫情下港人無法「返鄉下」，不少人會到日式超市選購小食以解「鄉愁」，本港去年大量入口日本加工海產如加工扇貝、沙甸魚罐頭等，同時也是日本糖果、朱古力、雪糕的最主輸出市場。此外，本港也是日本出口最多人蔘、珍珠、珊瑚，甚至香煙的地方。