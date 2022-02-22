李嘉誠加碼捐共4000萬抗疫　發展商齊齊出錢出地　邊個捐最多？

第五波疫情嚴峻，本港醫療及隔離設施嚴重不足，多個大型發展商上周表示會借出酒店房間或向市民送出快速測試套裝等物資，其中盈科拓展更已邀請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，而李嘉誠基金會亦宣布加碼多捐1000萬元，令捐款額增至4000萬元。另外多間中資科企亦有捐錢協助本港抗疫工作。即看各項支援細節，邊個捐得最多？



中聯辦主任駱惠寧上周召開「香港社會同心抗疫」行動會議，會上商界表示會提供不同資源協助抗疫。長江實業、新世界發展、新鴻基地產、信和集團等均表示會借出酒店客房用作隔離設施，當中長江實業能提供超過3,000間客房數量最多。另外華懋集團旗下兩間酒店亦會參與政府的社區隔離酒店計劃。以上發展商合計可借出客房超過6,000間。

除了酒店房間外，新世界發展方面表示可借出會展作檢測等用途，並會安排旗下商場等用作接種場地等。恒基兆業表示將捐出1,300萬元支援抗疫，並可借出林村、林錦公路附近約200萬平方呎土地，可用於興建方艙醫院等。

盈科拓展會邀請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，宣傳居家抗疫，集團另外會捐出10萬份快速測試套裝和10萬份食物等。信和集團除提供客房外，亦會捐出28萬套快速測試套裝、捐款600萬元支援「抗疫的士」車隊等。

李嘉誠基金會早前宣布捐出3000萬元，協助養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院三間私家醫院接受公立醫院非確診病人；最新宣布加碼1000萬至4000萬元，協助多一間私家醫院聖德肋撒醫院接受公立醫院非確診病人。

另外，內地多間大型科企捐款或捐贈物資支援本港抗疫：騰訊基金會將捐出5,000萬元，阿里巴巴公益基金會、螞蟻公益基金會各捐款1,000萬元，小米基金會捐款500萬元，京東集團表示會向本港醫護人員捐贈1億元人民幣防疫物資。

演藝界名人亦紛紛向市民捐贈物資，其中許冠傑、郭富城及鄭秀文透過《健康旦》節目合共捐出9,000份快速測試，風水師七仙羽早前亦表示會於其佛堂派發快速測試套裝。