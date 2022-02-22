學校提早放暑假　校舍用作全民檢測　網民：提早暑假投奔初夏

本港即將推行全民檢測。特首林鄭月娥今日（22日）宣布，全港學校將提早放暑假，本來7至8月暑假提早至3至4月，校舍將用作全民檢測站、接種疫苗等，但預料DSE文憑試可如期舉行。另外公布3月推行全民檢測細節，每人檢測三次，期間須每日做快速檢測等。



消息一出，網上熱議提早放暑假，亦有大批網民上網搜尋「全民檢測」及「禁足令」相關安排，即看最新網絡關注焦點。



網民對於學校提早放暑假的討論最熱烈，有網民立刻想到歌詞「提早暑假投奔初夏」，但也有人感嘆學生提早放假，校園生活再受影響，表示「今年可以返學成班慶祝」。今次提早放暑假措施適用於大專以外的學校，期間校舍將用作全民檢測站、接種疫苗、隔離設施等。

此外，林鄭預告3月將推行全民檢測，每人三次，屆時會於全港各區設立數百個檢測中心，市民按出生年份檢測，但亦會提供預約。市民於接受檢測期間，須每日做快速檢測，港府會提供快速檢測包及高規格KF94口罩。全民檢測細節公布前，「檢測」網絡搜尋亦見上升。

網絡亦關注全民檢測會否加入禁足令及相關細節，而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌上周末於電視台訪問中提及全民檢測最好可配合居家令，以及建議兩周內採樣三次，因而成為熱門相關搜尋。此外，「全民檢測」搜尋數據亦顯示，部分市民憂慮DNA資料外洩，不過多名醫學專家均表示，難以從唾液樣本採集完整DNA資料。