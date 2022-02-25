BNO VISA擴至97後出生港人　累計已有咁多人申請　有一點勿忽視

【BNO VISA／BNO簽證／移民／英國／居英權】英國政府宣布擴大BNO簽證計劃，容許1997年7月1日之後出生的18歲以上港人，只要父母其中一方擁有BNO護照，就能自己直接申請簽證，預計今年10月生效。

而根據英國內政部最新數據，自2021年1月31日起開放BNO持有人以BNO簽證渠道到英國居留，之後申請移民，整個計劃累計申請數字增至10.4萬人。英國護照署自由資訊則透露，2019年及2020年期間共簽發約46萬本BNO，數目遠超之前3年的總和。

不過國際移民及置業博覽總監謝沛豪提醒，港人移居他國時勿忽視稅務問題。



英國國民（海外）護照，簡稱BNO護照。（資料圖片 / 羅國輝攝）

根據英國內政府公布，截至去年第四季，有1.56萬人申請透過BNO居留英國，數字較第三季2.4萬人下降，整個計劃累計申請數字則增至10.4萬人。獲批數字方面，去年第四季共有18,600名英國海外人士申請BNO簽證獲批，整個計劃在英國海外及本土的BNO簽證獲批數字，分別上升至75,961宗及21,096宗，即已有共9.7萬宗簽證獲批。

BNO簽發方面，財富管理公司瑞達國際早前引述英國護照署自由資訊（Freedom of Information）回覆，2019年及2020年期間共有463,116本BNO獲簽發，數目遠超之前3年總和，即68,914本，當中2020年秋冬季為高峰期，平均每月簽發50,000本。

另外，去年8月舉行的國際移民及置業博覽，於舉行前向網上登記參觀者收集超過28,000份訪問，分析港人最有興趣移民目的地及不同收入人士移民國家傾向比例等，發現最有興趣移民的目的地頭三名依次是英國（36%）、加拿大（19%）及澳洲（17%）。

調查又顯示，月入港幣11萬元以上的家庭，有較大移民傾向，佔39%，而月入港幣2萬至5萬元及港幣2萬元以下的家庭，也佔28%及18%。調查分析，數據反映一般家庭亦會思考移民問題，不再只有富裕家庭才會考慮移民。

至於考慮移民時首要關注事項，是「個人就業情況」，其次是「住所問題」及「移民法例及成功獲取PR（永久居民）機率」。

國際移民及置業博覽總監謝沛豪提醒，港人移居他國時勿忽視稅務問題。他解釋，香港稅制簡單，惟外國有不少稅項，如資產增值稅、遺產稅、環球徵稅等，需要在決定移民前先了解清楚。